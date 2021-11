Martedì 23 novembre alle ore 21 ci sarà Chelsea-Juventus, incontro valido per il 5° turno del Gruppo H di Champions League 21/22. La partita di Londra mette in palio il primo posto nel girone e quindi, teoricamente, un sorteggio più agevole in vista degli ottavi di finale.

I Blues, nella giornata precedente, hanno vinto di misura per 1-0 nel match disputato fuori dalle mura amiche contro il Malmö di Tomasson, grazie alla rete Ziyech nel secondo tempo. La Vecchia Signora, invece, si è imposta per 4-2 nella gara casalinga contro lo Zenit di Semak: in goal Dybala (doppietta), Chiesa e Morata per i bianconeri, mentre i russi hanno risposto inutilmente con Azmoun e l'autorete di Bonucci.

Statistiche: l'ultima vittoria del Chelsea contro la Juventus, in gare della Champions League, risale al 25 febbraio 2009 quando la compagine inglese vinse col risultato di 1-0.

Chelsea, recuperati Jorginho e Kantè

Mister Tuchel e il suo Chelsea affronteranno questo incontro con la capolista del Gruppo H ben consci che, per strappare il pass agli Ottavi di Finale come primi della classe, dovranno battere la Juventus con almeno due goal di scarto, così da ribaltare la sconfitta di 1-0 rimediata all'andata.

Per tentare di insidiare la Vecchia Signora, Tuchel potrebbe schierare il 4-3-3, con Mendy come estremo difensore. Il quartetto arretrato dovrebbe essere formato da Azpilicueta e Christensen come terzini e da Thiago Silva-Rudiger al centro.

Le chiavi del centrocampo dei Blues, invece, dovrebbe essere affidate ad Alonso oltre ai recuperati Kanté e Jorginho. Il tridente offensivo, in ultimo, potrebbe essere composto da Pulisic, Havertz e Ziyech.

Juventus, ballottaggio Rabiot-McKennie come esterno di centrocampo

Massimiliano Allegri e la sua Juventus, già qualificati per il turno successivo con due giornate d'anticipo, giocheranno contro il Chelsea intenzionati a strappare almeno un pareggio allo Stamford Bridge, così da avere l'aritmetica certezza di affrontare gli Ottavi di Finale da primi del Girone H.

Per battere i Blues, l'allenatore toscano potrebbe scegliere il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. La linea difensiva bianconera sarà composta, con ogni probabilità, da Bonucci e de Ligt al centro, con Cuadrado a destra e Alex Sandro sul fronte sinistro. In mezzo al campo, invece, Bentancur e Locatelli dovrebbero fare da filtro al centro, con Chiesa che agirà come ala destra e uno tra Rabiot e McKennie (che si contenderanno la maglia per il ruolo da esterno sinistro), col calciatore francese che pare leggermente favorito dal tecnico.

Il tandem d'attacco, infine, avrà buone chance di essere composto da Alvaro Morata e Moise Kean. In forte dubbio Paulo Dybala, alle prese con un affaticamento muscolare che lo ha già costretto a saltare la partita con la Lazio.

Le probabili formazioni di Chelsea-Juventus:

Chelsea (4-3-3): Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Jorginho, Kante, Alonso, Pulisic, Havertz, Ziyech. Allenatore: Tuchel.

Juventus (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Chiesa, Bentancur, Locatelli, Rabiot (McKennie), Kean, Morata. Allenatore: Allegri.