In queste ore, la Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Chelsea. Per questa partita Massimiliano Allegri recupererà Paulo Dybala. L'argentino avrebbe superato il problema al polpaccio e, questa mattina 22 novembre, si è regolarmente allenato in gruppo. Ma questa non è la sola notizia di giornata per Dybala.

Infatti, il numero 10 juventino, ieri 21 novembre, ha assistito dal vivo alla finale delle Nitto Atp Finals di tennis a Torino e ha avuto il modo di incontrare il vincitore del torneo Alexander Zverev. Durante la chiacchierata tra Dybala e il tennista tedesco le telecamere hanno colto un interessante dialogo, che ha di fatto sciolto definitivamente le riserve in merito al suo futuro.

Infatti, il numero 10 juventino ha confidato a Zverev che per i prossimi cinque anni lo troverà a Torino: "Nei prossimi cinque anni se torni qui... per me solo Torino".

Dybala sempre più legato alla Juventus

Paulo Dybala, negli ultimi mesi, è tornato prepotentemente al centro del progetto della Juventus. Con il ritorno di Massimiliano Allegri, l'argentino si è ripreso la scena in bianconero tant'è che la società ha lavorato alacremente per il suo rinnovo di contratto. Dopo mesi di incontri le parti avrebbero trovato un'intesa che legherà Dybala alla Vecchia Signora fino al 2026. Adesso si attende solo l'annuncio ufficiale, ma in realtà a dare la conferma che è praticamente tutto fatto ci ha appunto pensato lo stesso giocatore argentino.

Dybala in un dialogo con il tennista Zverev ha confidato che resterà a Torino per altri anni. Il vincitore delle Nitto Atp Finals ha chiesto al numero 10 juventino: "Ti troverò qui per i prossimi cinque anni?". Inizialmente Dybala non si è sbilanciato ma Zverev ha insistito dicendogli che nel caso lo aspetterà a Monaco di Baviera visto il suo tifo per il Bayern.

A quel punto la "Joya" ha rotto gli indugi, confermando che per i prossimi cinque anni lo troverà solo a Torino.

Dybala pensa alla Champions League

Paulo Dybala, sabato 20 novembre, non era a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro la Lazio. Nonostante le assenze, la Juventus è riuscita a portare a casa una vittoria molto importante grazie alla doppietta di Bonucci.

Adesso, però, ci saranno altri importantissimi appuntamenti e Dybala serve più che mai ad Allegri. L'argentino ha smaltito il problema al polpaccio e contro il Chelsea, salvo sorprese, sarà a disposizione, visto che si è allenato in gruppo. Resta solo da capire se sarà titolare oppure no, poiché sabato 27 novembre ci sarà la sfida fondamentale contro l'Atalanta in Serie A. In ogni caso, Dybala è pronto a prendersi la scena e ha voglia di tornare a regalare grandi soddisfazioni ai tifosi bianconeri.