La Juventus contro il Chelsea e l'Atalanta ha messo in evidenza problematiche difensive oltre alla mancanza di qualità a centrocampo. Senza considerare il fatto che in 14 giornate di campionato sono arrivati appena 16 gol. Troppo pochi per una società che dovrebbe lottare per i primi posti in campionato. Si parla di diversi cambi nella prossima stagione, con pochi giocatori che potrebbero essere confermati. Fra quelli che potrebbero lasciare la società bianconera spiccano infatti Alex Sandro, Adrien Rabiot, Arthur Melo, Dejan Kulusevski, Federico Bernardeschi, Rodrigo Bentancur e Alvaro Morata.

Si è parlato molto in questi giorni del possibile arrivo di un centrocampista e di una punta per gennaio. Per quanto riguarda invece il mercato estivo potrebbe invece arrivare anche un difensore centrale. Fra quelli seguiti ci sarebbe anche Botman del Lille, già nazionale olandese a 21 anni. Potrebbe essere acquistato ad un prezzo vantaggioso considerando anche l'età. Si parla infatti di un prezzo di mercato di circa 28 milioni di euro.

Il difensore Botman potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto del difensore Botman del Lille. L'olandese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ma potrebbe partire per circa 28 milioni di euro.

Somma che la Juventus potrebbe ricavare dalle cessioni di alcuni giocatori. Si è parlato anche di un possibile scambio di mercato che porterebbe Kulusevski al Lille e Botman alla Juventus. Difficile però che si concretizzi considerando che lo svedese potrebbe lasciare la società bianconera per una nuova esperienza professionale in una società inglese.

Si parla infatti di un interesse concreto del Tottenham per il centrocampista svedese. Inoltre il Lille ha bisogno di monetizzare, per questo non vorrebbe definire eventualmente scambi di mercato. I francesi potrebbero cedere anche altri pezzi pregiati della rosa, fra questi Renato Sanches e Ikoné.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Ci sono infatti diversi giocatori che vanno in scadenza con le rispettive società e che potrebbero migliorare la rosa bianconera.

Fra questi ci sarebbe Axel Witsel, Boubacar Kamara e Denis Zakaria. Uno di questi potrebbe arrivare già a gennaio, si parla soprattutto dello svizzero del Borussia Monchengladbach. Per giugno invece si valuta l'investimento su Paul Pogba del Manchester United e per Andrea Belotti del Torino, che però piacciono anche ad altre società.