La Juventus ottiene un'importante vittoria in campionato contro la Fiorentina dopo il 4-2 in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, successo che ha sancito la qualificazione anticipata agli ottavi di finale della massima competizione europea con due giornate di anticipo. Vittorie che però confermano le difficoltà della squadra di Allegri a centrocampo e nel settore avanzato. Per questo a gennaio potrebbero esserci degli acquisti importanti. Si parla ad esempio del possibile arrivo di Axel Witsel, centrocampista in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione.

Della stesa nazionalità del classe 1989 potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato. Secondo la stampa spagnola infatti Eden Hazard starebbe valutando la possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio. Il giocatore sta raccogliendo poco minutaggio con Carlo Ancelotti, che però continua ad elogiarlo durante le conferenze stampa. In questo inizio stagione non è riuscito ad incidere come ci aspettava, infatti ha solo realizzato un assist decisivo ad un suo compagno senza segnare gol.

Il centrocampista Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi spagnoli, Eden Hazard potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio.

Il belga è considerato una riserva da Carlo Ancelotti e se le cose non dovessero cambiare in questi due mesi, il giocatore potrebbe valutare un'altra esperienza professionale. Fra le società interessate ci sarebbe la Juventus, alla ricerca di un rinforzo importante nel settore avanzato. Hazard potrebbe lasciare la società spagnola anche in prestito fino a fine stagione, con diritto di riscatto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Di certo l'ingaggio che attualmente guadagna, superiore ai 10 milioni di euro, non agevolerebbe un suo eventuale approdo alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus a gennaio potrebbe effettuare anche delle cessioni importanti. Ci sono infatti giocatori che non sarebbero considerati parte integrante del progetto sportivo bianconero.

Fra questi ci sarebbe Aaron Ramsey: il gallese potrebbe trasferirsi al Newcastle. Altro giocatore che potrebbe lasciare Torino è Adrien Rabiot, che non sta incidendo come ci si aspettava anche in questa stagione. Il francese ha molto mercato, la Juventus potrebbe accettare un'offerta di circa 20 milioni di euro per il centrocampista pur di alleggerire il monte ingaggi. Dovrebbe invece essere confermato McKennie, che nelle ultime partite si è dimostrato molto importante per i bianconeri.