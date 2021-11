L'inizio di stagione in Italia ha dato diversi spunti interessanti dal punto di vista calcistico. L'ottimo cammino di Milan e Napoli e quello deludente della Juventus hanno suscitato evidentemente molto clamore mediatico. Fra le società più bersagliate dalla critica c'è sicuramente quella bianconera, che in 12 giornate ha subito ben quattro sconfitte, Empoli, Napoli, Sassuolo e Verona. Ha fatto discutere anche il mercato della Juventus, che non è riuscita ad investire su un centrocampista di qualità e su una punta in grado di sostituire Cristiano Ronaldo.

Fra gli addetti ai lavori più critici nei confronti dei bianconeri e di Allegri c'è sicuramente Antonio Cassano, protagonista con Lele Adani, Nicola Ventola e Christian Vieri nel programma calcistico su Twitch Bobo Tv. L'ex giocatore di recente ha voluto lanciare una frecciatina pesante anche nei confronti dell'ex direttore sportivo della Juventus ed attuale direttore generale del Tottenham Fabio Paratici.

Il dirigente emiliano nel 2019 fu protagonista dello scambio di mercato che portò Joao Cancelo al Manchester City e Danilo alla Juventus, con somma cash aggiuntiva di circa 20 milioni a favore della società bianconera. Il portoghese si sta dimostrando uno dei migliori del Manchester City. Proprio Cassano lo ha definito un fenomeno dopo i tre assist realizzati in Champions League.

L'ex giocatore Cassano ha criticato Paratici per la decisione di cedere Joao Cancelo nel 2019

"Cedere Cancelo è sputare in faccia al calcio, è un fenomeno, farebbe la differenza anche da mezzapunta". Queste le dichiarazioni di Antonio Cassano a Bobo Tv in una recente diretta su Twitch. L'ex giocatore ha elogiato il portoghese in riferimento ai tre assist realizzati dal terzino nell'ultimo match disputato dal Manchester City in Champions League.

Ha aggiunto: "Capisco l'Inter che non se lo poteva permettere, ma la Juve che l'ha ceduto... mi sembra davvero folle". Secondo Cassano non andava ceduto neanche per 400 milioni di euro considerando il fatto che è un giocatore decisivo. L'ex giocatore ha poi rimarcato l'errore di Paratici dichiarando: "Il direttore sportivo che lo ha venduto non sa neanche come si ritrova al Tottenham".

L'arrivo di Joao Cancelo alla Juventus

Il terzino portoghese Joao Cancelo arrivò nel 2018 alla Juventus dal Valencia dopo aver giocato da protagonista con l'Inter. Un acquisto importante che si aggiunse a quello di Cristiano Ronaldo. Il terzino però giocò appena una stagione in bianconero prima di essere ceduto nell'estate 2019 al Manchester City nello scambio di mercato che ha portato il nazionale brasiliano Danilo alla Juventus.