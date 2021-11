La Juventus è attesa da settimane importanti in campionato. Novembre e dicembre saranno mesi in cui i bianconeri dovranno cercare di recuperare punti dai primi posti in classifica. Attualmente sembra difficile diminuire la distanza dal primo posto di Milan e Napoli, che sono a +13. Il quarto posto dell'Atalanta invece è a -4, e la qualificazione agli ottavi di Champions League già ottenuta potrebbe agevolare tale recupero. Intanto però la società bianconera è al lavoro sul mercato in previsione della sessione di gennaio. Si cercherà infatti di alleggerire prima la rosa e successivamente rinforzarla in quei ruoli che necessitano di innesti.

Fra questi ci sarebbe centrocampo e settore avanzato, i problemi nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo sono stati evidenti in campionato. A proposito di partenze, ci sono almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera già a gennaio. Fra questi spiccano Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski, Arthur Melo, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.

Proprio il gallese non è stato convocato per il match di campionato contro la Lazio nonostante abbia giocato i match di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 con il Galles. Segnale che potrebbe far pensare a una probabile cessione a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe offerto in prestito il gallese alla Roma.

Il centrocampista Ramsey sarebbe stato offerto alla Roma per gennaio

La Juventus avrebbe offerto Aaron Ramsey alla Roma. Il gallese potrebbe quindi rimanere nel campionato italiano, la società bianconera lo cederebbe in prestito anche per dargli la possibilità di rivalutarsi dopo due stagioni e mezza difficili a Torino. A condizionare le sue prestazioni anche i tanti infortuni muscolari che lo hanno riguardato.

José Mourinho lo stima sin da quando era tecnico del Tottenham, per questo potrebbe approdare alla Roma. Ramsey ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Se dovesse fare una seconda parte di stagione positiva, la società bianconera lo potrebbe cedere ricavando una buona somma dal suo cartellino. Attualmente anche per il poco minutaggio raccolto non avrebbe aiutato ad attirare l'interesse di società disposte ad investire sul cartellino, se non in prestito.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe valutare anche un trasferimento in alcune società inglesi. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe il Newcastle sul gallese. L'eventuale cessione a titolo definitivo garantirebbe un risparmio importante per la Juventus sul monte ingaggi. D'altronde Ramsey guadagna 7 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio di Rabiot. Anche per il francese si parla di possibile approdo al Newcastle. Bernardeschi invece piace al Milan, Kulusevski all'Arsenal e Arthur Melo al Siviglia.