La Juventus, nella sessione di mercato di gennaio, proverà a cedere Aaron Ramsey. Il gallese non rientra più nei piani bianconeri e in più la società vorrebbe almeno risparmiare in parte sul suo ingaggio. Per questo motivo, stando a quanto afferma Calciomercato.com, la Juventus avrebbe proposto Aaron Ramsey alla Roma. Il club giallorosso sarebbe alla ricerca di rinforzi e in passato José Mourinho sarebbe già stato sulle tracce del gallese. Ovviamente l'operazione verrebbe strutturata in prestito e la Juventus sarebbe anche disposta a versare il 60% dell'ingaggio di Ramsey.

La Juventus pensa ad una cessione

Nella finestra di mercato di gennaio, la Juventus cercherà in tutti i modi di cedere Aaron Ramsey. La sua cessione consentirebbe di liberare un posto a centrocampo e anche nella lista Champions League. Per la Juventus, però, non sarà facile trovare una sistemazione ad Aaron Ramsey anche perché guadagna molto e questo potrebbe spaventare le squadre interessate a lui. Per questo motivo, il club bianconero sarebbe disponibile anche a pagare parte dell'ingaggio. La Juventus avrebbe proposto Ramsey alla Roma con pagamento del 60% dello stipendio. Questo consentirebbe alla Juventus di risparmiare circa 1,5 milioni per i prossimi sei mesi. Adesso non resta che attendere di capire se la Roma aprirà alla possibilità di prendere il gallese oppure no.

In ogni caso, la sensazione è che Ramsey e la Juventus possano davvero separarsi.

Intanto Ramsey è in nazionale

Aaron Ramsey è uno dei giocatori della Juventus che sono in nazionale. Il gallese, ultimamente, è stato fermo ai box ma si è ristabilito giusto in tempo per rispondere alla chiamata del Galles. Fino ad ora Ramsey ha giocato solo112 minuti e difficilmente incrementerà le sue apparizioni nei prossimi mesi.

Il gallese non ha dato a Massimiliano Allegri le giuste risposte e il tecnico livornese preferisce affidarsi a giocatori con una tenuta fisica più stabile. La Juventus, in questi giorni, sta lavorando alla Continassa e all'appello, oltre a Ramsey, mancano anche altri 15 nazionali. La truppa dei giocatori che hanno lasciato Torino era formata da 17 elementi ma Giorgio Chiellini ha lasciato Coverciano per tornare alla base.

Il numero 3 juventino ha riportato un problema all'adduttore e non potrà essere a disposizione di Roberto Mancini. Per questo motivo è atteso a Torino nelle prossime ore e verra sottoposto ad accertamenti per capire se potrà essere a disposizione per le gare conto la Lazio, il Chelsea e contro l'Atalanta. Adesso non resta che attendere il responso degli esami a cui verrà sottoposto il capitano della Juventus.