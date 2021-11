La Juventus dopo la sconfitta pesante contro il Chelsea in Champions League è attesa da diverse partite importanti che potrebbero portarla ad avvicinarsi ai primi posti in classifica. Ci si attendono però prestazioni diversi rispetto al match contro gli inglesi, soprattutto per il modo in cui è arrivato il 4 a 0. Un secondo tempo in cui i bianconeri hanno subito senza provare a costruire azioni da gol. Intanto però la società bianconera è al lavoro sul mercato e potrebbe rinforzare la rosa a gennaio. Si valutano però anche le cessioni, a tal riguardo potrebbero partire Rabiot, Ramsey e Arthur Melo.

Diverse partenze invece potrebbero concretizzarsi anche nel mercato estivo. Ci sono infatti diversi giocatori bianconeri che hanno mercato. Fra questi spiccano Matthijs de Ligt e Federico Chiesa. Per la Juventus non sarebbero considerati cedibili ma molto dipenderà dalle offerte che potrebbero arrivare. Secondo la stampa inglese il Chelsea starebbe valutando la possibilità di acquistare entrambi i giocatori non solo per migliorare la qualità della rosa ma anche per ringiovanirla. Si parla di un possibile investimento da 170 milioni di euro, 100 milioni di euro è la valutazione di mercato del nazionale italiano, 70 milioni di euro quella del difensore.

Il difensore de Ligt e il centrocampista Chiesa potrebbero trasferirsi al Chelsea

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il Chelsea potrebbe presentare un'offerta importante alla Juventus per de Ligt e Chiesa da circa 170 milioni di euro. Somma che potrebbe portare la società bianconera a considerare le partenze dei due giocatori, anche perché garantirebbe una somma da investire sul mercato ed un alleggerimento del monte ingaggi.

La società inglese potrebbe agevolare questo investimento cedendo alcuni suoi giocatori che non stanno incidendo come ci si aspettava nelle ultime stagioni. Ci si riferisce a Ziyech, Havertz e Werner. Dalle loro cessioni il Chelsea potrebbe ricavare una somma importante.

Il mercato della Juventus

Di recente anche il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato della possibile partenza di Chiesa la prossima stagione.

Secondo il giornalista sportivo il Chelsea potrebbe offrire circa 84 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Oltre al nazionale italiano potrebbero partire anche Rabiot e Ramsey. Per quanto riguarda gli acquisti invece la Juventus starebbe valutando alcuni giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Ci si riferisce ai centrocampisti Paul Pogba, Denis Zakaria e Boubacar Kamara. Potrebbe inoltre arrivare nella società bianconera nel mercato estivo la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.