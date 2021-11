La Juventus nelle ultime settimane è al lavoro sul mercato. La società bianconera infatti già a gennaio potrebbe decidere di effettuare cessioni importanti non solo per alleggerire la rosa, ma anche per incamerare una cifra utile ad agevolare l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione potrebbe portare infatti la società bianconera a investire un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche su una punta che migliori la Juventus dal punto di vista realizzativo. La società però valuta anche possibili acquisti a prezzo vantaggioso, non è un caso che si parli di un interesse per giocatori in scadenza a fine stagione come Axel Witsel e Denis Zakaria.

A questi si sarebbe aggiunto negli ultimi giorni un giocatore che fino a qualche stagione fa era stato avvicinato alla società bianconera. Si tratta di Adama Traoré, centrocampista spagnolo attualmente al Wolverhampton. Sarebbe un acquisto ideale per la Juventus come trequartista in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società inglese sarebbe pronta a cederlo a circa 20 milioni di euro.

Il centrocampista Traoré potrebbe essere ceduto per 20 milioni di euro

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Adama Traoré. Il centrocampista spagnolo sarebbe considerato cedibile dal Wolverhampton e potrebbe rappresentare un acquisto a prezzo vantaggioso. Gli inglesi infatti starebbero valutando una sua eventuale partenza per circa 20 milioni di euro, prezzo evidentemente minore rispetto alle richieste di qualche stagione fa.

L'inizio di stagione in campionato e nella coppa inglese non è stato ideale, ha infatti disputato fino ad adesso un totale di 13 partite senza dare un contributo dal punto di vista realizzativo e degli assist.

Un eventuale arrivo alla Juventus però potrebbe dipendere dalle cessioni.

Il resto del mercato della Juventus

Come anticipato, la Juventus starebbe valutando diverse cessioni per alleggerire la rosa.

I principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo. I primi due piacciono al Newcastle, il brasiliano all'Arsenal.

Per quanto riguarda invece i possibili acquisti si valutano Witsel e Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che però difficilmente dovrebbe essere ceduto a metà stagione.