La Juventus ha sempre dimostrato di saper investire in giovani talenti. Il lancio dell'Under 23 è sicuramente servito a valorizzarne molti, sia provenienti dal settore giovanile bianconero che acquistati da altre società. Basti pensare a Matias Soulé, arrivato due stagioni fa a parametro zero dal Velez Sarsfield e recentemente convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni. A questi bisogna aggiungere i vari Dragusin, Fagioli e Ranocchia che dopo l'esperienza professionale nella seconda squadra bianconera si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza.

Nei prossimi mesi il mercato della Juventus potrebbe essere ancora più basato su investimenti in giovani, come è successo nel recente Calciomercato estivo con gli arrivi di Locatelli, Kaio Jorge e Kean.

A tal riguardo si parla molto di un interesse concreto della società bianconera per il talento francese dell'Angers Mohamed-Ali Cho, già protagonista nel campionato francese nonostante abbia appena 17 anni. In questo inizio di stagione ha già giocato 13 partite con la squadra francese segnando anche due gol. Può giocare in tutti i ruoli del tridente offensivo. Su Cho ci sarebbe l'interesse concreto anche del Milan.

Cho possibile acquisto della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Mohamed-Ali Cho. il talento classe 2004 è uno dei giovani più interessanti del calcio francese ed è già parte integrante dell'Under 21 francese.

La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, ma Cho potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Milan e Juventus potrebbero sfidarsi per il suo acquisto, agevolati anche dal contratto in scadenza a giugno 2023. A fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza con l'Angers e se non prolungherà il suo prezzo di mercato difficilmente potrà aumentare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

A proposito di giovani la Juventus valuta diversi giocatori che potrebbero ritornare utili già a gennaio. A tal riguardo la società bianconera vorrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Per la mediana infatti starebbe seguendo fra gli altri Boubacar Kamara, riferimento dell'Olympique Marsiglia in scadenza di contratto a fine stagione.

Nel ruolo di punta invece il preferito rimane Dusan Vlahovic della Fiorentina, l'alternativa è Julian Alvarez. Il giocatore del River Plate potrebbe lasciare la società argentina già a gennaio. La società bianconera potrebbe presentare un'offerta da 15 milioni di euro più 10 di bonus.