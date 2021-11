Alessio Romagnoli è stato uno dei protagonisti della gara del 24 novembre del Milan contro l’Atletico Madrid. Il difensore, schierato titolare a causa dell’infortunio di Tomori, è stata una guida sicura in difesa e ha quasi annullato Luis Suarez, pericolo pubblico numero uno. I rossoneri restano agganciati ad una qualificazione agli ottavi che prima del gol di Messias era praticamente impossibile e devono ringraziare anche il proprio capitano per questo.

Rinnovo Romagnoli, le possibili richieste di Raiola al Milan

Romagnoli ha dimostrato in campo di poter essere importante per questo Milan, ma il suo futuro è in bilico.

Il contratto scade a fine stagione e se non verrà trovato un accordo tra le parti il calciatore lascerà la squadra a parametro zero, come successo con Donnaruma e Calhanoglu. Nei giorni scorsi Mino Raiola, agente del difensore, si è presentato un po’ a sorpresa a casa Milan per parlare proprio del rinnovo del suo assistito.

Il potente procuratore si è seduto al tavolo e ha messo sul piatto la propria richiesta: per Romagnoli chiederebbe secondo le ultime notizie uno stipendio da 3,5 milioni all’anno più uno di bonus. La cifra è leggermente inferiore agli oltre 5 milioni che attualmente percepisce il giocatore. Un piccolo taglio che però potrebbe non bastare per convincere i dirigenti rossoneri.

L’offerta del Milan a Romagnoli per il rinnovo

A quanto sembra infatti i dirigenti rossoneri non vorrebbero salire sopra i tre milioni di ingaggio a cui aggiungerebbero 500mila euro di bonus in caso di qualificazione in Champions League. Insomma il Milan avrebbe chiesto un altro sconto, anche perché al momento Romagnoli non è titolare nella formazione di Stefano Pioli.

La distanza tra domanda e offerta a ben vedere non è molta e potrebbe essere colmata grazie alla volontà del giocatore.

Non è un mistero infatti che il difensore centrale stia molto bene al Milan dove si sente al centro del progetto tecnico, nonostante parta alle spalle di Kjaer e Tomori nelle gerarchie della difesa della squadra attualmente prima in classifica in Serie A.

Potrebbe essere questa la spinta giusta per la firma del rinnovo di contratto che allontanerebbe inoltre le sirene di mercato, che suonano da quando si è saputo che il rinnovo non sarebbe stata cosa semplice da concludere. Da tempo si vocifera che Romagnoli sia nel mirino della Juventus che sta cercando un difensore centrale mancino che possa prendere il posto di Chiellini quando l’azzurro deciderà di chiudere con il calcio giocato. Un momento che potrebbe non arrivare molto tardi visti i 37 anni del toscano e i tanti problemi fisici degli ultimi mesi.