Le società hanno cominciato a muoversi sul mercato, sia in vista di gennaio che per quanto riguarda la prossima estate, per provare ad anticipare la concorrenza. Uno dei giocatori che ha sorpreso tutti in questa prima parte della stagione è stato sicuramente Davide Frattesi, che non sta facendo rimpiangere Locatelli al Sassuolo. Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Inter, che si è mossa prima di tutti per provare a mettere le mani sul giovane talento italiano, classe 1999. Anche il Torino è molto attivo sul mercato in cerca di rinforzi per la difesa e gli occhi dei granata sarebbero finiti su Marash Kumbulla, difensore che alla Roma non sta trovando molto spazio in quest'annata.

Inter su Frattesi

L'Inter è sempre attenta ai giovani talenti emergenti italiani e uno di questi è sicuramente Davide Frattesi. Tornato al Sassuolo questa estate, dopo il prestito al Monza, il centrocampista sembrava destinato ad una nuova cessione e, invece, è rimasto in Emilia e adesso è un titolare inamovibile dello scacchiere tattico di Dionisi. Grazie al suo rendimento, sta riuscendo a non far rimpiangere Manuel Locatelli, ceduto alla Juventus, e anche dal punto di vista finalizzativo sta facendo la differenza, avendo messo a segno tre reti in tredici partite di campionato.

Ai nerazzurri piace molto il classe 1999, visto che potrebbe giocare sia nel ruolo di mezzala, sia in quello di regista, come alternativa a Marcelo Brozovic.

Caratteristiche importanti per un reparto che verrà rivoluzionato in estate, dato che Vidal, Vecino e Brozovic sono in scadenza di contratto, con il croato che è l'unico che sta trattando il rinnovo. Non sarà semplice convincere il Sassuolo a privarsi di Frattesi, essendo valutato già 30 milioni di euro. Secondo Calciomercato.com, però, il club nerazzurro è pronto ad abbassare notevolmente l'esborso economico mettendo sul piatto almeno tre giocatori: Casadei, Satriano e Pirola, valutati complessivamente 20 milioni di euro.

Una maxi operazione che permetterebbe ai nerazzurri anche di realizzare tre plusvalenze.

Torino su Kumbulla

Oltre all'Inter, ci sono altre società attive sul mercato. Tra queste c'è sicuramente il Torino, in cerca di un rinforzo in difesa e per questo motivo i granata avrebbero fatto un sondaggio con la Roma per Marash Kumbulla.

Il centrale albanese ha trovato poco spazio in questa prima parte della stagione, avendo giocato soltanto tre partite in campionato. Il giocatore preme per giocare di più e per questo i capitolini potrebbero aprire alla sua cessione. A quel punto, però, servirebbe un altro rinforzo e per questo i due club potrebbero accordarsi per uno scambio, molto probabilmente di prestiti vista la diversa valutazione dei due cartellini, con Armando Izzo che potrebbe prendere la via della Capitale con un anno e mezzo di ritardo, visto che la Roma lo ha trattato nell'estate del 2020.