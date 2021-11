La Juventus è reduce dal tracollo in Champions League in casa dei campioni d'Europa del Chelsea. I bianconeri non sono riusciti a ripetere l'ottima prestazione della gara dell'Allianz Stadium, terminata 1-0 grazie alla rete di Chiesaz venendo sconfitti per 4-0.

La sfida dello Stamford Bridge ha messo in evidenza i limiti della compagine di Allegri, ancora molto distanti dagli standard ai quali aveva abituato fino al 2018. Il club torinese punta a rimpolpare la rosa nelle prossime sessioni di Calciomercato e il centrocampista Zakaria sarebbe uno dei profili seguiti dalla dirigenza

Calciomercato Juventus, Zakaria obiettivo per il centrocampo

La Juventus è ora chiamata a riprendere il cammino in campionato, dove è reduce dalle vittorie su Fiorentina e Lazio: sabato 27 novembre, allo Stadium arriverà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta in Serie A.

Il ritardo di 11 punti da Milan e Napoli in vetta al campionato, necessita un'inversione di rotta in casa Juventus.

I dirigenti bianconeri potrebbero rinforzare la rosa già dal mercato di gennaio, ormai prossimo all'avvio. Uno dei profili che starebbero seguendo in casa Juve è Zakaria del Borussia Monchengladbach. Il centrocampista ha 25 anni ed ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Un'occasione per ingaggiarlo a parametro zero oppure portarlo a Torino prima di giugno. Max Eberl, ds della squadra tedesca, ha parlato del rinnovo dello svizzero.

Zakaria, il talento svizzero che ha stregato la Bundesliga

Il Borussia Monchengladbach non ha avuto un brillante avvio di stagione. I tedeschi sono noni in classifica e hanno un ritardo di tre punti dal Bayer Leverkusen quarto in classifica.

Zakaria si è messo in luce, segnando già due reti nelle 10 partite disputate in campionato.

Lo svizzero è arrivato al Borussia nel 2017 e ha raccolto 139 presenze in partite ufficiali, impreziosite da undici reti. Il giocatore vanta anche 40 presenze e tre reti con la maglia della Nazionale Svizzera.

Zakaria-Juve, le parole del ds del Borussia Monchengladbach

Il ds Max Eberl ha dichiarato alla Bild che il suo obiettivo sarebbe quello di rinnovare con Zakaria: "Prima della fine della stagione, mi piacerebbe firmare il rinnovo con lo svizzero - afferma Eberl - se lui o un altro giocatore ci segnalasse la volontà di andare via, saremmo stupidi a non affrontare la questione".

Il ds ha poi proseguito, esternando anche la strategia del club per quanto riguarda la trattativa per il rinnovo: "Nella seconda metà della stagione, dobbiamo valutare se trattenerlo ci porti vantaggio o meno." Un chiaro messaggio alla Juventus e alle altre pretendenti: il Borussia Monchengladbach non ha intenzione di lasciarsi scappare Zakaria, molto dipenderà dalla volontà del giocatore.