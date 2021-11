Si è da poco concluso allo stadio Meazza di Milano il match valido per la quinta giornata del gruppo D di Champions League tra Inter e Shakhtar sul risultato finale di 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Edin Dzeko.

La classifica del girone ora vede i nerazzurri in testa al girone con 10 punti, a più uno sul Real Madrid e a più quattro sullo Sheriff e per questo, in caso di mancata vittoria dei moldavi questa sera il club meneghino sarebbe agli ottavi di finale. La squadra di Inzaghi tornerà in campo sabato per affrontare il Venezia in trasferta alle ore 20:45.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al solito 3-5-2 pur cambiando qualcosa rispetto a quanto visto contro il Napoli, con la coppia d'attacco che sarà formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Gli esterni saranno Darmian e Ivan Perisic, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo.

Nel primo tempo l'Inter ha tante palle gol ma non riesce a concretizzare, come avvenuto spesso nelle ultime sfide contro gli ucraini. A sprecare più di tutti è Dzeko, che prima si fa ipnotizzare da Trubnin, poi il portiere si supera sul colpo di testa del bosniaco e in seguito l'ex Roma sbaglia tutto quando il portiere sbaglia il rilancio e anziché servire Lautaro tira alto di sinistro.

Anche il Toro ci prova ma l'estremo difensore avversario esce bene. Shakhtar pericoloso solo in due occasioni con Fernando, ma in entrambi i casi l'attaccante conclude alto.

Nel secondo tempo l'Inter continua a macinare gioco e al 59' trova anche il gol del vantaggio con Lautaro che, però, viene annullato per una spinta del Toro.

Si tratta del preludio alla rete dell'1-0 che arriva al 61' con Edin Dzeko, che dal limite trova un destro preciso nell'angolino. Passano pochi minuti e al 67' il bosniaco trova anche la doppietta schiacciando in rete un cross al bacio di Perisic. Nel finale lo Shakhtar ci prova con Dodo, che colpisce un palo incredibile all'88'.

Al 90' è Sensi, entrato da poco al posto di Calhanoglu, a sfiorare la rete.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle dei giocatori dell'Inter del match appena concluso:

Handanovic 6: Nessun pericolo degno di nota.

Skriniar 7: La solita certezza per la difesa nerazzurra.

Ranocchia 7: Prestazione di altissimo livello, non fa rimpiangere De Vrij.

Bastoni 6,5: Prova a dare il proprio contributo anche in fase offensiva.

Darmian 6,5: Il solito motorino sulla fascia.

Barella 6,5: Pressa a tutto campo e recupera palloni fondamentali anche sulla trequarti avversaria.

Brozovic 6,5: Non è più una novità, indispensabile per questa squadra.

Calhanoglu 7: Sembra aver trovato quella continuità di rendimento che gli era mancata fino a qualche settimana fa.

Perisic 8: Che sia in fase di contenimento o in attacco, lui c'è sempre.

Lautaro Martinez 5,5: Corre, pressa e conclude, anche se a volte gli manca la lucidità necessaria per far male agli avversari.

Dzeko 7: Spreca troppo nel primo tempo ma nella ripresa sale in cattedra e decide la gara con una doppietta.