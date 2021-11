La Juventus negli anni ha dimostrato di saper pescare molti giovani nel mercato europeo. Soprattutto nelle ultime stagioni con il lancio dell'under 23 la società bianconera ha investito molto: basti pensare a Matias Soulé, da due stagioni a Torino e che è stato recentemente convocato dal commissario tecnico della nazionale argentina nonostante non abbia ancora giocato in prima squadra. Negli ultimi anni l'acquisto rilevante a parametro zero è del 2012, quando la Juventus ingaggiò a parametro zero Paul Pogba, rivenduto nel 2016 al Manchester United per più di 100 milioni di euro.

Nel 2017 sarebbe potuto arrivare alla Juventus un altro giovane che sta dimostrando nelle ultime stagioni di essere una delle migliori punte del calcio europeo a 21 anni. Ci si riferisce a Erling Haaland, attualmente al Borussia Dortmund ma che nel 2017 fu vicino all'approdo in bianconero. A parlare della trattativa di mercato e del mancato arrivo del norvegese è stato Vincenzo Morabito. L'agente sportivo ha dichiarato che il motivo per cui Haaland non è arrivato è la valutazione di mercato stabilita dal Molde per la punta norvegese, considerata notevole perché si sarebbe trattato di un investimento per la Juventus under 23.

Secondo Morabito l'arrivo di Haaland è saltato per il prezzo di mercato stabilito dal Molde per il giocatore

"Nel 2017 saltò l'arrivo di Haaland alla Juventus perché considerato troppo costoso dalla società". Queste le dichiarazioni di Vincenzo Morabito in una recente intervista. Secondo l'agente sportivo la Juventus ha deciso di non spendere 2,5 milioni di euro più il 50% di futura rivendita da pagare al Molde o un possibile bonus da pagare alla società norvegese al primo rinnovo contrattuale della punta.

Una somma considerata troppo costosa in quanto si sarebbe trattato di un acquisto per il settore giovanile. Haaland infatti sarebbe diventato una punta della Juventus under 23, maturando esperienza professionale nel campionato di Serie C. Da qui la decisione del giocatore di trasferirsi al Salisburgo per poi trasferirsi a gennaio 2020 al Borussia Dortmund.

Il giocatore venne segnalato da Dodo Spinosi, figlio di Luciano ex giocatore della Juve

L'agente sportivo Vincenzo Morabito ha spiegato la trattativa di mercato che ha riguardato il Molde e la Juventus. Federico Cherubini aveva seguito Erling Haaland per diverse partire in Norvegia. Il giocatore venne segnalato da Dodo Spinosi, figlio di Luciano ex giocatore della Juventus) e il papà di Haaland era stato al centro sportivo di Vinovo. Secondo Morabito la Juventus non ha sbagliato con la punta norvegese anche perché fece il massimo per acquistarlo. Il problema era la valutazione di mercato stabilita dal Molde per la punta norvegese.