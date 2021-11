Il nuovo tecnico del Crotone Pasquale Marino ha esordito sulla panchina del club calabrese con una sconfitta in trasferta allo "Stirpe" di Frosinone per 2-1.

Con sette punti in classifica il Crotone deve ora dare una svolta alle cose e provare a raddrizzare una stagione difficile. Già nella gara di domenica 7 novembre alle ore 16:15, gli squali vogliono tornare a fare punti, in casa contro il Monza, nella sfida che rappresenterà peraltro l'esordio casalingo del nuovo mister crotonese Marino.

Crotone, arriva l'ex Giovanni Stroppa

Dopo tre stagioni vissute intensamente alla guida del Crotone con una salvezza ottenuta e una promozione in Serie A, per Giovanni Stroppa la gara della dodicesima giornata di Serie B rappresenterà un match particolare.

Per lui si tratterà del ritorno, da avversario, all'Ezio Scida.

Con lui ci saranno anche quattro calciatori che in passato, in momenti differenti della loro carriera, hanno vestito la maglia rossoblù: Andrea Barberis, Pedro Pereira, Mario Sampirisi e Luca Marrone. Il match quindi riporterà alla mente vecchi ricordi ai protagonisti in campo, ma anche ai tifosi crotonesi.

Una classifica da risollevare

Con una sola vittoria, ottenuta contro il Pisa capolista, per il Crotone servirà un nuovo successo per accorciare il gap che lo divide dalla zona salvezza diretta: Ternana e Spal hanno al momento 13 punti, ossia sei lunghezze in più rispetto agli "squali", attualmente terz'ultimi.

In trasferta il Crotone non è ancora riuscito a ottenere una vittoria in questa stagione e nella scorsa giornata è stato battuto allo "Stirpe" dal Frosinone per 2-1.

La squadra di Marino vuol provare comunque a ripartire dalla bontà del gioco espresso nell'ultima sfida, magari provando a limitare gli errori nei disimpegni e i cali di concentrazione nei minuti di recupero, che in questo inizio di stagione si sono dimostrati fatali in diverse occasioni.

Crotone, recuperi e essenze

Contro il Monza il tecnico Pasquale Marino potrà contare sulla presenza di Pasquale Giannotti.

L'esterno classe '99, cresciuto nel settore Primavera rossoblù, ha scontato un turno di squalifica rimediato e sarà arruolabile per il prossimo incontro. Non ci sarà invece l'attaccante Augustus Kargbo che dovrà rimanere fermo causa squalifica ancora per una gara.

Nessuna novità è giunta sul fronte degli infortunati, con i centrocampisti Ahmad Benali e Nehuén Estevez che dovrebbero essere ancora out.