La Juventus dopo le sconfitte contro il Sassuolo e il Verona ha ritrovato un'importante vittoria in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo. Un 4-2 che sembra certificare la volontà dei bianconeri di offrire un calcio offensivo, in cui venga valorizzata la qualità di giocatori del settore avanzato. Così è arrivata la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League con due giornate di anticipo, con 25 milioni di euro di ricavi. Somma che potrebbe essere utile per rinforzare la rosa già nel mercato di gennaio. Sarà però importante ritrovare risultati anche in campionato ed in questi due mesi i bianconeri dovranno cercare di recuperare punti dai primi posti.

Milan e Napoli sono distanti 16 punti, la Roma quarta invece cinque punti. Il tecnico Allegri sembra godere della fiducia della società anche se come al solito dipenderà dai risultati che riuscirà ad ottenere nelle prossime settimane. Secondo la stampa spagnola non è da scartare la possibilità che il tecnico toscano venga esonerato in caso di risultati deludenti da qui al 21 dicembre, giorno del match contro il Cagliari che precede la pausa natalizia. Si parla infatti di un possibile ingaggio di Zinedine Zidane in caso di esonero di Allegri.

Zidane in questo momento accetterebbe solo un'offerta dalla Francia o dalla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, in caso di esonero di Massimiliano Allegri la Juventus potrebbe ingaggiare Zinedine Zidane.

Il tecnico francese di recente avrebbe rifiutato la panchina del Manchester United in quanto vorrebbe considerare un'eventuale esperienza professionale da commissario tecnico della nazionale francese. Sarebbe disposto a fare ad un'eccezione e a valutare una panchina di una società solo se quest'ultima fosse la Juventus. Il francese ha giocato in bianconero dal 1996 al 2000 e non ha mai nascosto che a Torino si è trovato molto bene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, che parlano di un interesse concreto della Juventus per Zidane in caso di esonero di Allegri, non trovano particolari conferme fra i giornali italiani. Il tecnico toscano infatti gode della fiducia del presidente Agnelli, lo dimostra anche il contratto sottoscritto a giugno fino a giugno 2025 da 7 milioni di euro a stagione. La società bianconera invece proverà a rinforzare la rosa già a gennaio per cercare di renderla più qualitativa e più competitiva per la seconda parte della stagione.