La Juventus nei prossimi mesi potrebbe effettuare diverse cessioni pesanti. A gennaio potrebbero partire giocatori come Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski, che stanno deludendo in questo inizio stagione. Per il centrocampista gallese sarà difficile trovare società disposte a pagargli l'ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione, lo svedese invece potrebbe trasferirsi in una società inglese. Dalla sua cessione potrebbero arrivare circa 30 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per agevolare i possibili acquisti di Axel Witsel e Dusan Vlahovic.

Altre partenze sono attese a fine stagione, su tutte quelle dei giocatori in scadenza come Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Potrebbe aggiungersi anche quella del difensore olandese Matthijs de Ligt, che in questo inizio stagione sta avendo diverse difficoltà. Inoltre Allegri nelle partite più importanti sembra preferirgli Bonucci e Chiellini. Per questo potrebbe partire a fine stagione, anche perché a giugno si attiverà la clausola rescissoria da circa 150 milioni di euro. Diverse le società interessate al difensore olandese, fra queste Manchester United, Barcellona, Chelsea, Paris Saint Germain e Real Madrid. Proprio la società spagnola sarebbe pronta a presentare un'importante offerta ai bianconeri per il giocatore.

Possibile offerta del Real Madrid per de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il Real Madrid potrebbe offrire una somma cash importante più due giocatori da scegliere fra Eden Hazard, Marco Asensio e Luca Jovic per il difensore Matthijs de Ligt. Un'offerta importante quella della società spagnola che avrebbe individuato nell'olandese il rinforzo giusto per il settore difensivo, che negli ultimi mesi ha perso due riferimenti importanti come Varane e Sergio Ramos.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La Juventus però in questo momento non vorrebbe considerare la cessione di de Ligt. È stato lo stesso Chiellini in una recente intervista a dichiarare che spera che l'agente sportivo dell'olandese Mino Raiola lo lasci alla Juventus ancora per diverse stagioni.

Il mercato della Juventus

L'eventuale cessione di de Ligt però potrebbe agevolare gli investimenti della Juventus nei ruoli in cui ha bisogno di qualità.

Potrebbe arrivare un difensore a parametro zero, si parla di un interesse concreto per Antonio Rudiger e Matthias Ginter, entrambi in scadenza di contratto a fine stagione rispettivamente con il Chelsea e con il Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda invece il centrocampo piace Aurelien Tchouameni oltre a Witsel. Nel settore avanzato Dusan Vlahovic sarebbe il preferito, l'alternativa a prezzo vantaggioso potrebbe essere Lorenzo Lucca del Pisa.