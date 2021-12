La Juventus è attesa da mesi importanti per il mercato. Già a gennaio la società bianconera potrebbe effettuare delle cessioni che servirebbero per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Come sottolineato di recente dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, non ci saranno investimenti pesanti a gennaio. Potrebbero essere posticipati a giugno, soprattutto se dovessero esserci delle cessioni. A tal riguardo, si parla oramai da diverse settimane della possibile partenza di Matthijs De Ligt. Ad alimentare tali indiscrezioni di mercato l'agente sportivo del giocatore.

Mino Raiola, in una recente intervista, ha infatti dichiarato che il suo assistito è pronto ad una nuova esperienza professionale. Fra le società interessate al giocatore ci sarebbero Paris Saint Germain, Barcellona e Chelsea. L'eventuale cessione di De Ligt potrebbe ricordare quella di Zidane, che nel 2001 lasciò la società bianconera per una somma di circa 150 miliardi di euro. Soldi che vennero utilizzati per arrivare a Buffon, Thuram e Nedved.

Difficile che i rinforzi della Juventus nel Calciomercato estivo saranno del livello dei prima menzionati, ma potrebbero arrivare giovani di qualità che rappresenterebbero il presente e il futuro della rosa bianconera. Fra questi, spiccano i nomi del difensore del Torino Bremer, del centrocampista del Sassuolo Frattesi e della punta della Fiorentina Vlahovic.

La Juventus potrebbe acquistare Bremer, Frattesi e Vlahovic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus a giugno potrebbe cedere il difensore Matthijs De Ligt. Grazie all'eventuale somma che arriverà dal cartellino dell'olandese, la società bianconera potrebbe rinforzare in maniera decisa la rosa bianconera in tutti i settori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In difesa potrebbe arrivare Bremer, protagonista di una stagione importante al Torino. Il prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro, ma la società bianconera potrebbe inserire i cartellini di Mandragora e Pjaca per attutire il costo del cartellino del brasiliano. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Davide Frattesi, valutato circa 28 milioni di euro dal Sassuolo.

Con la società emiliana potrebbe trovarsi una modalità di pagamento simile a quella che ha portato Manuel Locatelli dagli emiliani ai bianconeri.

Il mercato della Juventus

Altro giocatore che potrebbe arrivare alla Juventus a giugno è Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina potrebbe lasciare la società toscana per circa 60 milioni di euro. Un pagamento che potrebbe essere dilazionato in diverse stagioni, una modalità di pagamento simile a quella che ha portato il centrocampista Chiesa dalla società toscana a quella bianconera.