L'Infortunio di Simon Kjaer ha cambiato i piani di mercato del Milan. La società rossonera sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la difesa a disposizione del tecnico Stefano Pioli, così da sopperire all'assenza del leader danese.

Le idee in difesa

Sono varie le idee in casa rossonera, con Maldini e Massara che stanno monitorando diverse piste per puntellare il pacchetto arretrato: tra i nomi, che circolano c'è anche quello di Sven Botman, centrale del Lille, accostato la scorsa estate all'Atalanta prima dell'arrivo di Demiral. Il club francese chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro per lasciar partire il leader difensivo.

Discorso simile anche per Glenson Bremer e per Nikola Milenkovic, due profili "attenzionati" anche dall'Inter. Il centrale del Torino è ormai una certezza e sotto la guida di Ivan Juric, ha avuto una crescita esponenziale sotto tutti i punti di vista. Nonostante il contratto in scadenza nel 2023, la società granata chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per lasciar partire il difensore brasiliano. Anche la Fiorentina non intende scendere sotto questa cifra per Nikola Milenkovic, che sotto la gestione targata Vincenzo Italiano, sta offrendo garanzie e ottime prestazioni.

Infine, il Diavolo valuta anche un'alternativa low-cost, che risponde al nome di Jerry Mina, centrale colombiano in forza all'Everton.

I rossoneri potrebbero chiedere il centrale in prestito: rappresenterebbe una buona alternativa di esperienza al duo Romagnoli-Tomori.

Milan-Liverpool: 1-2, rossoneri fuori dall'Europa

Il cammino europeo del Milan termina ai gironi di Champions League. A San Siro, i rossoneri cadono sotto i colpi del Liverpool di Jurgen Klopp, che s'impone per 2-1 grazie alle reti di Salah e Origi, che condannano l'undici di Stefano Pioli.

Nonostante l'iniziale vantaggio dei rossoneri firmato da Tomori, che ribadisce in rete una corta respinta di Alisson su tacco di Romagnoli, il Milan causa errori individuali non riesce a sfruttare il vantaggio firmato dal centrale inglese.

Infatti, il Liverpool trova nel primo tempo il pareggio con Salah, che ribadisce in rete la conclusione di Chamberlain, siglando l'1-1 e il suo settimo centro in questa Champions League.

Nella ripresa, i Reds trovano il vantaggio con Origi che sfrutta l'errore di Tomori e firma il 2-1.

Adesso, l'undici di Stefano Pioli potrà concentrarsi sul campionato, con l'obiettivo di conquistare il Tricolore. Ora tre sfide importanti prima della sosta natalizia, contro Udinese, Empoli e soprattutto Napoli, nel big match di San Siro del 19 dicembre, che potrebbe risultare fondamentale per la corsa allo Scudetto.