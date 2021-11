Rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico nerazzurro, ed essere così competitivi sia in Italia che in Europa.

L'Inter seguirebbe Jonathan David

Reparto sotto osservazione, è certamente l'attacco, con i nerazzurri che vorrebbero migliorare il reparto offensivo con un attaccante che possa essere il vice Dzeko. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe anche quello di Jonathan David, attaccante del Lille che grazie ad ottime prestazioni in Francia ed in Europa, ha attirato su di se l'interesse di diversi club europei.

L'Inter sta monitorando la situazione e potrebbe fare già un'offerta per l'attaccante classe 2000: il club francese però avrebbe tutta l'intenzione di cedere il calciatore solo a giugno, per poter monetizzare in maniera proficua la sua cessione.

I nerazzurri valutano diverse piste, anche low-cost: tra queste, c'è quella che porta al nome di Simone Zaza, attaccante del Torino che però sotto la gestione di Ivan Juric ha trovato pochissimo spazio, vista la presenza di altre due attaccanti, come il Gallo Belotti e Tonny Sanabria. Per questo, l'Inter potrebbe così chiedere l'ex Sassuolo in prestito, per poi tentare il colpo da novanta nella sessione estiva di Calciomercato.

Inter-Napoli: 3-2. I nerazzurri a -4 dalla vetta

Ritornando al campo, nella serata di ieri l'Inter ha ottenuto una grande vittoria sul Napoli di Luciano Spalletti, accorciando le distanze in classifica. A San Siro, i nerazzurri si sono imposti per 3-2 grazie alle reti di Calhanoglu, Perisic e Lautaro Martinez.

Una bella prestazione da parte della formazione di Simone Inzaghi, che nonostante l'iniziale vantaggio azzurro firmato Zielinski, è riuscita a non disunirsi ed a conquistare tre punti fondamentali per la risalita in campionato, visto anche lo stop del Milan contro la Fiorentina.

Solo note positive per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: dall'ottima prova di Ranocchia, che ha sostituto bene De Vrij, fino alla verve sotto porta del Toro Lautaro Martinez, che dopo un periodo di leggero appannamento, ha sfornato una grande prova contro i partenopei, siglando il gol vittoria.

Sofferenza finale con gli azzurri che hanno sfiorato il pari con Mario Rui, stoppato da un grande Handanovic, e con Mertens che spara alto a tu per tu con l'estremo difensore nerazzurro.

Ora la Champions per blindare il passaggio del turno e poi di nuovo il campionato, con le sfide contro Venezia e Spezia, prima del big match dello Stadio Olimpico contro la Roma del grande ex Josè Mourinho.