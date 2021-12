Ritorno di fiamma in sede di Calciomercato per Tanguy Ndombele, la Juventus sarebbe tornata alla carica per il francese che nell’estate del 2019 è stato il vero e proprio sogno dei dirigente bianconeri. Il francese, ai tempi, sembrava dover diventare una delle stelle del calcio europeo e così si scatenò un’asta a suon di milioni, vinta alla fine dal Tottenham che mise sul piatto oltre 50 milioni per strapparlo al Lione. Il problema è che la promessa non è stata mantenuta, il giocatore non è riuscito mai a diventare importante per gli Spurs, sia con Mourinho che con Espirito Santo e anche con Conte lo spazio è statoo pochissimo.

Tanguy Ndombele nel mirino del calciomercato della Juventus

Ndombele fino ad oggi ha giocato solo cinque minuti in Premier League da quando l’allenatore italiano si è seduto sulla panchina degli Spurs. L’unica partita giocata dall’inizio è stata quella in Conference League contro il piccolo Mura, una gara in cui i londinesi sono andati clamorosamente ko e adesso rischiano di uscire dalle competizioni europee. La fiducia nel francese è pochissima e lo stesso giocatore sembra essere convinto di aver sbagliato la sua scelta nell’estate del 2019.

In Inghilterra rivelano che già nelle ultime due sessioni di mercato avrebbe chiesto la cessione e che la prossima possa davvero essere quella giusta per l’addio.

Conte e la società avrebbero già dato l’ok e questa volta, al contrario che in passato, potrebbe essere accettato anche il trasferimento in prestito, opzione che potrebbe essere gradita alla Juventus.

Ndombele-Zakaria: duello di calciomercato per la Juventus

Massimiliano Allegri chiede a gran voce rinforzi a centrocampo, la società vorrebbe accontentarlo ma prima ha bisogno di cedere qualche pedina.

Nella lista dei possibili partenti c’è Ramsey in pole position, il gallese gioca poco ma sembra avere ancora molti estimatori in Inghilterra. Valigie pronte anche per Arthur, tartassato dagli infortuni e bisognoso di giocare con continuità per rilanciarsi, i bianconeri potrebbero anche vagliare l’addio solo temporaneo in prestito e suelle sue tracce ci sarebbe il Siviglia.

Se uno dei due dovesse partite, o tutti o due, la società potrà muoversi per il o i sostituti. Ndombele è una delle alternative, anche se va detto che al primo posto ci sarebbe Zakaria del Borussia Monchengladcbah. Il mediano svizzero è in scadenza di contratto a fine stagione, non sembra propenso a rinnovare, e così per i tedeschi la prossima sarà l’ultima finestra utile per non perdere il giocatore a zero. Piace alla Juventus, ma non solo, diversi club in Premier League si sarebbero fiondati sul centrocampista.