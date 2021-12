La sosta natalizia è servita al Milan per ricaricare le pile e recuperare parecchi infortunati come Leao, Rebic e Zlatan Ibrahimovic. A tenere banco, però, c'è anche il Calciomercato con la sessione invernale che inizierà fra qualche giorno. La dirigenza rossonera starebbe pensando ad uno scambio che vedrebbe coinvolti Acerbi, con il giocatore che è in rotta col pubblico laziale, e Alessio Romagnoli, il quale è in scadenza col club rossonero. Il Milan, inoltre, dovrebbe annunciare a breve il rinnovo di Rafael Leao, con il portoghese che sembra aver definitivamente convinto anche i più scettici.

Calciomercato Milan, prende quota l'idea Acerbi

Secondo le ultime informazioni, il Milan ha aggiunto il difensore della Lazio Francesco Acerbi alla propria lista di obiettivi difensivi per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Come riportato dal giornalista italiano Enrico Camelio, i rossoneri si sono rivolti alla formazione biancoceleste per chiedere la disponibilità del difensore. Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale per colmare il vuoto lasciato dal lungo infortunio di Simon Kjaer. Il danese ha subito un infortunio ai legamenti ed è improbabile che possa giocare in rossonero in questa stagione dopo essersi sottoposto a un intervento chirurgico all'inizio di dicembre.

Il 32enne ha rivestito un ruolo fondamentale nella retroguardia di Stefano Pioli e sostituirlo sembra essere un compito arduo. Il capitano Alessio Romagnoli è tornato nella formazione iniziale dopo l'infortunio di Kjaer. Tuttavia, l'italiano non è stato all'altezza delle aspettative e potrebbe presto salutare San Siro.

Romagnoli ha circa sei mesi rimanenti sul suo attuale contratto, con il Milan riluttante a offrirgli un nuovo rinnovo.

Ma il 26enne potrebbe lasciare il Milan in anticipo, poiché i sette volte campioni d'Europa starebbero cercando di usarlo in uno scambio. Il Milan starebbe valutando l'ingaggio di Acerbi, ed eventualmente inserire Romagnoli in uno scambio con il giocatore laziale.

Calciomercato Milan, rinnovo in agenda per Rafael Leao

Il Milan non vorrebbe fermarsi ai rinnovi di Alexis Saelemaekers e Simon Kjaer, con i rossoneri che starebbero lavorando al rinnovo di altri giocatori dopo le spiacevoli situazioni che si sono create con Donnarumma, Calhanoglu e Kessie.

Secondo le ultime informazioni, il mese di gennaio sarà ricco di eventi per i rossoneri, non solo perché si tratta si aprirà il calciomercato ma anche per i rinnovi che si spera vadano in porto. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Ricky Massara sono a un passo dalla chiusura del prolungamento di Rafael Leao fino al 2026 e l'attaccante portoghese guadagnerà 4 milioni di euro netti a stagione per estendere la scadenza di due anni.