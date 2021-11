La Juventus in questo inizio di stagione si trova a dover considerare diversi problemi riguardanti la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Difficoltà nell'impostazione di gioco e dal punto di vista realizzativo hanno portato la società bianconera a ritrovarsi in campionato a metà classifica, a 15 punti, -16 dal primo posto di Milan e Napoli. Evidente quindi come sia necessario cercare di incrementare qualità a centrocampo e nel settore avanzato già a gennaio. Per questo la società bianconera potrebbe decidere di investire già a inizio anno e non aspettare il prossimo Calciomercato estivo.

Si parla molto del possibile arrivo di un centrocampista di esperienza come Axel Witsel o di un possibile approdo in anticipo di Rovella dal Genoa a gennaio. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, che si sta confermando anche in questo inizio di stagione dopo la scorsa annata calcistica. Il prezzo di mercato del 21enne è però notevole, per questo la Juventus potrebbe decidere di effettuare una cessione pesante per agevolare il suo arrivo.

Il centrocampista McKennie potrebbe essere ceduto per agevolare l'eventuale arrivo di Vlahovic

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere a gennaio Weston McKennie per agevolare l'arrivo di Dusan Vlahovic.

Il centrocampista americano dopo un inizio difficile è probabilmente il miglior centrocampista della rosa bianconera. Lo dimostrano i due gol realizzati nelle ultime due partite di campionato contro Sassuolo e Verona. In questo momento sembra essere l'unico giocatore della mediana in grado di garantire gol. Per questo sarebbe una cessione pesante la sua ma giustificata dal fatto che ha molto mercato: il giocatore sarebbe seguito da alcune società inglesi.

Dalla sua partenza potrebbero arrivare circa 40 milioni di euro. Somma che sarebbe usata per provare ad arrivare già a gennaio a Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina nell'ultimo match di campionato contro lo Spezia ha realizzato tre gol e attualmente è una delle punte più decisive del campionato italiano.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus lavora a diverse cessioni per il mercato di gennaio. Non solo McKennie, potrebbe partire anche Aaron Ramsey, che continua ad avere infortuni muscolari. Il centrocampista gallese dall'estate 2019 nella società bianconera non ha mai inciso come ci si aspettava e potrebbe lasciare Torino. Si parla di un possibile interesse concreto del Newcastle, che non avrebbe problemi a garantirgli l'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus da sette milioni di euro a stagione. Da valutare anche la situazione di Perin, De Sciglio e Bernardeschi, in scadenza di contratto a giugno 2022 e che la società bianconera potrebbe cedere per evitare di perderli a parametro zero a fine stagione.