Inter e Milan sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose ma potrebbero anche sfidarsi per obiettivi in comune. Sarebbe il caso di Dries Mertens che avrebbe avuto qualche discussione con Luciano Spalletti dopo la sostituzione avvenuta, contro lo Spezia, nonostante il risultato vedesse gli ospiti in vantaggio per una rete a zero. Il belga, che ha il contratto in scadenza nel 2022, vorrebbe avere ancora un ruolo da protagonista e potrebbe decidere di cambiare aria, magari stesso a gennaio, se dovesse capire di non essere più al centro del progetto azzurro.

Pioli lo potrebbe sfruttare sia da prima punta che da seconda punta nel suo 4-2-3-1 visti gli acciacchi fisici che spesso colpiscono Giroud. I nerazzurri, invece, potrebbero pensarci se realmente Alexis Sanchez dovesse lasciare la Pinetina per l'ingaggio ritenuto troppo oneroso dagli Zhang.

Il Milan sfiderebbe la Juve per Muriel

La società rossonera sarebbe interessata anche alle prestazioni di Luis Muriel. Il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è chiuso nelle gerarchie da Duvan Zapata. La valutazione sarebbe di circa venti milioni di euro ma Paolo Maldini starebbe pensando di intavolare una trattativa per la sessione di mercato invernale in modo da potenziare l'attacco di Pioli.

La formula potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto anche se l'Atalanta preferirebbe monetizzare perché, sempre a gennaio, lascerà partire dopo Boga anche Miranchuk. Muriel sarebbe seguito anche dalla Juventus perché Massimiliano Allegri avrebbe espressamente richiesto un attaccante viste le difficoltà realizzative che riguardano sia Moise Kean che Alvaro Morata.

La Juventus, inoltre, sarebbe anche alla finestra per Mauro Icardi, in uscita dal Paris Saint Germain che avrebbe necessità di vendere e di incassare circa cento milioni di euro per riordinare le questioni finanziarie.

Handanovic potrebbe giocare con la Lazio

Il portiere sloveno potrebbe trasferirsi nel club di Claudio Lotito in estate.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, infatti, il suo agente, Fali Ramadani, avrebbe avuto dei contatti con il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare. L'ex Udinese ha il contratto in scadenza nel 2022 ed il possibile arrivo di Onana all'Inter lo scavalcherebbe nelle gerarchie a partire dalla prossima stagione. La Lazio potrebbe ingaggiarlo come erede di Pepe Reina, ormai quarantenne, ma per il portiere ex Liverpool, se la squadra di Maurizio Sarri dovesse qualificarsi alle prossime competizioni in Europa, scatterebbe un rinnovo annuale automatico, come da clausola, per la stagione successiva.