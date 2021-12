Juventus e Arkadiusz Milik, una "attrazione fatale" che si sarebbe riaccesa. Il mercato di gennaio potrebbe sancire l'unione tra la società torinese e il centravanti polacco, già molto vicini in passato quando il calciatore era in rottura con il Napoli. Milik si è poi trasferito in Francia, all'Olympique Marsiglia, ma sembra che l'avventura del bomber 27enne in terra transalpina possa concludersi presto per mancanza di soddisfazioni.

La Juventus, dal canto suo, è alla ricerca di un centravanti. Orfana di Cristiano Ronaldo (accasatosi al Manchester United) la compagine torinese non è riuscita a trovare in Morata e Kean due punte capaci di segnare e di risolvere le partite come aveva fatto in passato il fuoriclasse portoghese.

Dunque, per provare a guadagnare posizioni in Serie A (attualmente i bianconeri sono quinti in classifica a -4 dal quarto posto occupato dall'Atalanta) e per continuare a cullare il sogno Champions League, è necessario reperire sul mercato una punta esperta e capace di trovare con una certa facilità la via del goal.

Milik sarebbe nuovamente in orbita Juventus

Sono tanti gli attaccanti accostati in queste settimane alla Juventus. Si è parlato di Martial e Cavani (Manchester United) e di Aubameyang (Arsenal). L'ultima suggestione è stata quella relativa a un presunto ritorno di fiamma per Mauro Icardi, ma sembra che il Paris Saint-Germain non sia intenzionato a lasciarlo partire in prestito a gennaio.

Difficile arrivare a Vlahovic della Fiorentina, mentre per Scamacca del Sassuolo bisognerebbe prima mettere a segno delle cessioni e poi sedersi al tavolo delle trattative con la società emiliana.

In questo bailamme di centravanti sarebbe spuntato Arkadiusz Milik. Questi, trasferitosi dal Napoli al Marsiglia nel gennaio del 2021 in prestito con obbligo di riscatto, ha trovato scarsa fortuna in Ligue 1.

Soprattutto in questa stagione, il nazionale polacco sta facendo molta fatica a trovare una maglia da titolare nella formazione del tecnico Sampaoli, quindi si starebbe guardando intorno alla ricerca di una nuova opportunità.

La Juventus, dal canto suo, si starebbe interessando a Milik perché sembra che il Marsiglia sia disposto a girarlo in prestito secco durante la finestra invernale del Calciomercato o con diritto di riscatto.

Una soluzione, questa, che sarebbe particolarmente gradita alla società del presidente Andrea Agnelli.

L'alternativa potrebbe essere Scamacca, ma solo a fronte di una partenza importante come quella di Kulusevski. Sulle tracce dell'ex Parma ci sarebbero soprattutto due squadre di Premier League: Everton e Arsenal.