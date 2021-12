Uno dei giocatori che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di Calciomercato è Paulo Dybala. La Joya è in scadenza di contratto con la Juventus e le trattative per il rinnovo sembrano essere in una fase di stallo, nonostante fino a qualche settimana fa sembrava tutto fatto. L'agente, infatti, è anche venuto in Italia, salvo ripartire per l'Argentina senza apporre la tanto attesa firma. Starebbe osservando la situazione in maniera interessata l'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che non ha mai nascosto la propria stima per il giocatore.

Proprio per questo motivo la società nerazzurra starebbe pensando ad un clamoroso sgarbo di mercato.

L'Inter starebbe pensando a Dybala

L'Inter è molto attenta al mercato dei parametri zero, proprio in virtù delle difficoltà finanziarie che hanno portato alla cessione di due elementi fondamentali come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ceduti al Chelsea e al Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo la società nerazzurra cerca occasioni sul mercato low cost e proprio la prossima estate tanti calciatori andranno in scadenza di contratto con i rispettivi club. Tra questi c'è Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus. La trattativa per il rinnovo sembrava definita, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane.

I continui problemi fisici della Joya e i problemi economici del club bianconero hanno portato ad una sorta di pausa di riflessione.

Una pausa nella quale sembra pronta ad inserirsi proprio l'Inter, con l'amministratore delegato Giuseppe Marotta che non ha mai smesso di seguire l'argentino. Già tre anni fa il dirigente provò a portarlo a Milano in uno scambio con Mauro Icardi, saltato per la volontà di quest'ultimo di restare in nerazzurro, salvo poi partire in direzione Parigi l'ultimo giorno di mercato.

Adesso la chance di prenderlo a costo zero è troppo ghiotta per non fare un tentativo. Dybala, d'altronde, potrebbe adattarsi alla perfezione come seconda punta nel 3-5-2.

La possibile mossa di Marotta

Al momento ci sarebbe stato soltanto un sondaggio da parte dell'Inter per Paulo Dybala, ma se la Joya non dovesse rinnovare entro un paio di settimane, Marotta potrebbe provare l'affondo.

Nel pacchetto avanzato, infatti, l'argentino prenderebbe il posto di Alexis Sanchez, che libererebbe uno spazio importante nel monte stipendi. L'idea sarebbe quella di mettere sul piatto proprio la stessa cifra percepita dal Nino Maravilla, cioè poco più di 7 milioni più bonus. La Juve sembrava pronta anche ad andare oltre, proponendo 8 milioni più bonus ma gli ultimi problemi hanno bloccato tutto. Inoltre, decisive potrebbero essere le commissioni proposte per l'affare all'agente di Dybala, con l'Inter che in questo caso potrebbe anche rilanciare rispetto all'offerta bianconera. Marotta osserva e, senza il rinnovo entro qualche settimana, potrebbe provare il colpaccio.