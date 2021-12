Uno dei giocatori che potrebbero infiammare la prossima sessione di calciomercato, a gennaio, è Luis Muriel. L'attaccante colombiano sta trovando meno spazio di quanto si aspettasse e per questo motivo sarebbe pronto a chiedere la cessione tra un mese. Non mancano le società interessate a lui, con i top club italiani pronti a darsi battaglia per accaparrarsi le sue prestazioni. Su tutte c'è l'Inter, che già la scorsa estate aveva fatto un tentativo, andato a vuoto. Da battere c'è la concorrenza di altre due società importanti in cerca di rinforzi in attacco, la Juventus e il Milan.

Il tentativo dell'Inter

L'Inter potrebbe provare a fare qualcosa nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, per rinforzare l'attacco, soprattutto in caso di addio di Alexis Sanchez. Sul cileno ci sarebbe l'interesse del Barcellona e il club nerazzurro si libererebbe volentieri di un ingaggio pesante per un giocatore non titolare, da oltre 7 milioni di euro netti a stagione.

In caso di partenza i nerazzurri si fionderebbero su Luis Muriel. L'attaccante colombiano è scontento perché si aspettava di trovare maggiore spazio e per questo motivo spinge per andare via e lasciare la Dea già a gennaio. Soltanto dieci le presenze in campionato, con due reti messe a segno e quattro assist all'attivo in campionato, a fronte di cinque partite giocate in Champions League, non tutte partendo dall'inizio.

Troppo poco per un calciatore del suo calibro. I bergamaschi, comunque, non lo lasceranno andare tanto facilmente e hanno già sottolineato questo punto all'entourage del classe 1991.

Non essendo più giovanissimo, la sua valutazione si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro. L'Inter, dal proprio canto, vorrebbe inserire una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico.

In questo senso, occhio ad Andrea Pinamonti, che tanto bene sta facendo all'Empoli, dov'è attualmente in prestito, e valutato 10 milioni di euro.

La possibile proposta del Milan

Anche il Milan è in cerca di un rinforzo nel reparto avanzato a causa dei continui problemi fisici di Pietro Pellegri e Olivier Giroud. Per questo motivo anche i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio per Luis Muriel.

Difficile pensare che il club possa fare un investimento da 20 milioni di euro, ma l'idea sarebbe quella di fare un tentativo per prendere l'attaccante colombiano con la formula del prestito con obbligo di riscatto, provando anche in questo caso ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di una contropartita, quale potrebbe essere Rade Krunic.

L'idea della Juventus

Come Milan e Inter, anche la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo per Luis Muriel. Pure il club bianconero potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica per arrivare all'attaccante colombiano. La suggestione porta a un clamoroso ritorno a Bergamo di Dejan Kulusevski, in uno scambio che potrebbe non essere alla pari per permettere ai bianconeri di non realizzare una minusvalenza con lo svedese.