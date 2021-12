Puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da mantenere il primato in campionato e ritagliarsi un ruolo importante anche in Champions League. Sono queste le intenzioni dell'Inter che sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro.

Inter, possibile interesse per Alex Telles

La dirigenza interista sta lavorando sulle corsie esterne per trovare un vice Ivan Perisic, visto che Dimarco è utilizzato anche nei tre di difesa da Simone Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta c'è anche quello di Alex Telles, terzino brasiliano in forza al Manchester United, che visto il poco spazio in questa prima parte, potrebbe decidere di partire già a gennaio per trovare maggiore continuità e ritagliarsi uno spazio importante.

I nerazzurri vorrebbero l'ex esterno del Porto in prestito: molto dipenderà dalla volontà dello United di cedere il calciatore già nella sessione invernale di Calciomercato, senza diminuire il tasso tecnico della rosa. Per questo, l'Inter sta valutando anche altri profili come quello Lavyn Kurzawa, terzino del Paris Saint Germain che sarebbe nel mirino anche della Juventus, e Juan Bernat, anche lui di proprietà del club parigino.

Da tenere in considerazione anche la candidatura di Bensebaini, terzino algerino in forza al Borussia Monchengladbach.

Inter, possibile scambio Sensi-Frattesi

Oltre al reparto difensivo, l'Inter vorrebbe rinforzare la mediana con un acquisto importante per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Viste le posizioni incerte di calciatori come Matias Vecino, Roberto Gagliardini ed Arturo Vidal, la dirigenza nerazzurra sta lavorando per regalare un'alternativa di livello a Simone Inzaghi, così da poterla alternare con il trio Brozovic-Calhanoglu-Barella, che in questo momento è un'arma fondamentale per lo scacchiere tattico del tecnico interista.

Tra i calciatori visionati dal direttore sportivo Marotta, ci sarebbe Davide Frattesi, centrocampista italiano del Sassuolo che sotto la guida di Dionisi, si è ritagliato uno spazio importante ed è ormai nel mirino del top club italiani. L'Inter vorrebbe anticipare la concorrenza di Milan e Juventus, proponendo uno scambio ai neroverdi: infatti, la società nerazzurra vorrebbe inserire il cartellino di Stefano Sensi nell'affare, così da accaparrarsi le prestazioni del mediano neroverde.

Molto dipenderà dalla volontà di Sensi di ritornare a Reggio Emilia, e del Sassuolo che vorrebbe una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per Frattesi.

Per queste motivazioni, l'Inter valuta anche altri profili come quelli di Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, e Antonin Barak, talentuoso centrocampista del Verona che sarebbe nel mirino anche del Milan.