La tredicesima giornata di campionato di Serie A è stata caratterizzata da diversi episodi arbitrali che hanno fatto discutere.

Già da sabato infatti in Atalanta-Spezia l'arbitro è stato richiamato dalla Var per visionare un fallo di mano in area ligure su tiro di Maehle. Dover aver valutato l'episodio, l'arbitro del match Abisso ha decretato il rigore. Sbagliato inizialmente da Zapata, ma fatto ripetere perché il difensore dello Spezia Erlic era entrato in area prima del tiro della punta colombiana. Nella ripetizione del rigore il colombiano ha poi segnato il gol.

Nel match Lazio-Juventus Di Bello è stato richiamato dalla tecnologia per valutare il fallo di Cataldi su Morata in area laziale, assegnando poi il rigore a favore dei bianconeri. Anche in Inter-Napoli protagonista la Var, che ha invitato Valeri a visionare il fallo di mano di Koulibaly in area campana. Assegnato il rigore per i nerazzurri, segnato da Hakan Calhanoglu.

Dopo 13 giornate di campionato nella speciale e ipotetica classifica senza Var stilata ogni settimana dal sito Calciomercato.it al primo posto in solitaria ci sarebbe il Milan con 32 punti, a +1 sul Napoli secondo e a +4 sull'Atalanta. Al quarto posto spicca l'Inter con 25 punti, la Juventus sarebbe quinta a 22 punti.

Dopo tredici giornate di campionato valutando la classifica senza utilizzo della Var, al primo posto ci sarebbe il Milan, con gli stessi punti che ha attualmente nella graduatoria reale, ovvero 32. Il Napoli invece sarebbe secondo a 31 punti.

Seguirebbe l'Atalanta a 28, l'Inter a 27 e la Juventus a 22. Lazio e Roma sarebbero a 21 punti, Fiorentina a 18 e Empoli, Sassuolo e Bologna a 16.

Poi ci sarebbe la Sampdoria a quota 15, seguono a 14 punti Verona e Torino e Udinese e Venezia a 13. Il Genoa invece sarebbe a 12, seguono Spezia a 11, Salernitana e Cagliari a 7 punti.

La classifica reale dopo 13 giornate di campionato

Nella 13^ giornata Milan e Napoli hanno perso i rispettivi match di campionato rispettivamente contro la Fiorentina e l'Inter. Proprio i nerazzurri ne approfittano guadagnando tre punti, portandosi a -4 punti.

Attualmente in classifica Milan e Napoli sono a 32, segue l'Inter a 28, Atalanta a 25 e Roma a 22. Lazio, Fiorentina e Juventus sono a 21, Verona a 19, Bologna a 18, Torino a 17, Empoli a 16, Sassuolo e Venezia a 15 punti, Udinese a 14, Sampdoria a 12. Chiudono la classifica lo Spezia (11), il Genoa (9), Salernitana e Cagliari a 7 punti.

La quattordicesima giornata di campionato

Il match Cagliari-Salernitana sarà l'anticipo della 14^ giornata di campionato, previsto per venerdì 26 novembre alle ore 20:45.

Il giorno successivo, sabato 27, giocano Sampdoria-Verona, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta e Venezia-Inter.

Domenica 28 novembre i match saranno Udinese-Genoa, Milan-Sassuolo, Spezia-Bologna, Roma-Torino e Napoli-Lazio.