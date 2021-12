Uno dei reparti che con ogni probabilità subirà dei ritocchi in casa Inter nelle prossime sessioni di Calciomercato è sicuramente quello difensivo, dato che in scadenza di contratto ci sono ben due difensori, Aleksander Kolarov e Andrea Ranocchia. L'idea della società nerazzurra sarebbe quella di muoversi su un giocatore che possa giocare sia al centro che largo, sugli esterni, e per questo motivo gli occhi sarebbero finiti sul difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic, sondato anche da altri club, su tutti il Milan. Anche la Roma si sta muovendo sul mercato, sebbene cerchi un rinforzo in un altro reparto, in mezzo al campo, e l'ultima idea porterebbe al centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur Melo.

Inter su Milenkovic

L'Inter potrebbe rinforzarsi in difesa nelle prossime sessioni di mercato, con i nerazzurri che andranno alla ricerca di un elemento che possa dare grande affidabilità anche in caso di assenza del trio titolare (Skriniar-De Vrij-Bastoni). Proprio per questo motivo il club meneghino avrebbe messo nel mirino Nikola Milenkovic, che è un vecchio obiettivo visto che è stato accostato già nelle scorse sessioni di mercato.

Basti pensare che il centrale serbo era in scadenza di contratto e, per non perderlo a parametro zero, la Fiorentina ha deciso di rinnovargli il contratto, inserendo una clausola rescissoria decisamente bassa, da 15 milioni di euro. Una cifra che il club meneghino potrebbe anche investire tra qualche mese, ma le due società potrebbero anche intavolare uno scambio per massimizzare il tutto e provare anche a realizzare una buona plusvalenza.

I nerazzurri, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di uno tra Roberto Gagliardini e Andrea Pinamonti, valutati entrambi tra gli 8 e i 10 milioni di euro, con i viola che potrebbero accettare di buon grado il giovane centravanti, soprattutto in caso di addio di Dusan Vlahovic.

Roma su Arthur

Uno dei giocatori che potrebbe caratterizzare la prossima sessione di calciomercato è sicuramente Arthur Melo.

Il centrocampista brasiliano non sta trovando molto spazio alla Juventus e, anche per ammissione del suo agente, potrebbe lasciare Torino già a gennaio. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, su di lui avrebbe messo gli occhi la Roma, con Mourinho che insiste per rinforzare il reparto nevralgico del campo. I giallorossi vorrebbero offrire in cambio il cartellino di Gonzalo Villar in uno scambio di prestiti, vista la valutazione decisamente diversa a bilancio dei due cartellini. Per non realizzare una minusvalenza, infatti, la Juve dovrebbe cedere Arthur per almeno 50 milioni di euro, cifra che nessuno è disposto a investire alla luce delle prestazioni degli ultimi mesi.