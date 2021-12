La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato di gennaio. Non ci saranno grandi investimenti ma l'eventuale partenza di qualche giocatore potrebbe agevolare l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Nella prima parte della stagione i bianconeri hanno avuto problematiche nell'impostazione di gioco e nella finalizzazione delle azioni da gol. In 19 partite sono stati segnati neanche 30 gol, circa 20 in meno dell'Inter prima. Per questo sarà importante rinforzare la rosa sia con un centrocampista che con una punta. Fra quelli seguiti dalla Juventus spiccano in particolar modo due giocatori della Lazio che non stanno incidendo come ci si aspettava, anche perché non avrebbero un rapporto professionale ideale con il tecnico Maurizio Sarri.

Ci si riferisce a Sergej Milinković-Savić e Luis Alberto. La Juventus potrebbe provare ad acquistare uno dei due già a gennaio, utilizzando una contropartita tecnica gradita al tecnico toscano. Ci si riferisce al centrocampista Dejan Kulusevski, che sarebbe un acquisto apprezzato da Sarri per il suo 4-3-3. Se dovesse arrivare uno tra Sergej Milinković-Savić e Luis Alberto, la Juventus dovrebbe aggiungere anche una somma cash, considerando la differente valutazione di mercato dei giocatori.

Kulusevski possibile contropartita tecnica

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare uno fra Luis Alberto e Sergej Milinković-Savić già a gennaio. La società bianconera potrebbe offrire una somma cash importante più il cartellino del centrocampista Dejan Kulusevski, giocatore gradito da Maurizio Sarri.

La società bianconera vuole rinforzare il centrocampo con un giocatore di qualità, che oltre a garantire gol sappia fornire assist decisivi ai suoi compagni. Attualmente sembra difficile che la Lazio possa lasciar partire Sergej Milinković-Savić a gennaio, mentre Luis Alberto potrebbe essere ceduto. Il centrocampista Dejan Kulusevski piace anche a diverse società inglesi, si parla di un interesse concreto di Arsenal e Tottenham per lo svedese.

La Juventus potrebbe lasciarlo partire per circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad un altro acquisto importante per il centrocampo. Il Borussia Monchengladbach ha recentemente ufficializzato l'addio a fine stagione di due suoi giocatori. Ci si riferisce al difensore Matthias Ginter e al centrocampista Denis Zakaria. Proprio lo svizzero sarebbe considerato uno dei rinforzi ideali per il centrocampo bianconero. Per questo la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo già a gennaio.