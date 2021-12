Blindare i giocatori di maggior talento. È questo l'obiettivo della Juventus, che sul fronte mercato deve guardarsi dai top club europei, che avrebbero messo nel mirino diversi calciatori della Vecchia Signora.

Oltre De Ligt, tra i calciatori che hanno attirato su di se l'interesse di molte società internazionali, c'è certamente Federico Chiesa, che grazie al grande Europeo disputato con la maglia della Nazionale italiana guidata dal ct Roberto Mancini, sarebbe finito nel mirino di molti club europei.

Tra questi, ci sarebbe il Bayern Monaco che vorrebbe puntellare la batteria di esterni a disposizione del tecnico Julian Nagelsmann.

Il club bavarese potrebbe effettuare un'offerta ai bianconeri nella prossima sessione estiva di Calciomercato, con l'obiettivo di accaparrarsi le prestazioni dell'ex esterno della Fiorentina.

Oltre al Bayern, la Juventus deve guardarsi anche dall'interesse dei club di Premier League, ed in particolare modo dal Manchester City di Pep Guardiola che in caso di addio di Ferran Torres (che sarebbe vicino a vestire la maglia del Barcellona), potrebbe puntare sull'attaccante bianconero.

La Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello, ma potrebbe valutare offerte indecenti a partire da 70 milioni di euro. In caso di tale offerta, la Juventus potrebbe pensarci, per poi reinvestire il denaro per dare l'assalto a Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina, nel mirino di diversi top club europei come Inter e soprattutto dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Juve, Artuhr in prestito per arrivare a Zakaria

I bianconeri stanno lavorando anche per il mercato invernale, con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Uno dei tasselli fondamentali in casa Juventus, è quello legato al centrocampista da affiancare a Manuel Locatelli: tra i profili che la società bianconera sta seguendo, ci sarebbe quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Moncheglach, in scadenza di contratto con il club tedesco.

I bianconeri vorrebbero trovare un accordo con la società tedesca già nel mercato invernale, così da anticipare altri club interessato al centrocampista come la Roma ed il Borussia Dortmund che la prossima estate perderà Axel Witsel.

Ecco perchè la Vecchia Signora potrebbe effettuare diverse cessioni per adoperare sul mercato: oltre ai nomi di Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot, potrebbe partire anche Arthur, centrocampista brasiliano che fino a questo momento, non ha trovato molto spazio nello scacchiere tattico di Max Allegri.

Per questo motivo, i bianconeri potrebbero cedere il calciatore in prestito, per arrivare a Zakaria e completare la mediana a disposizione del tecnico livornese.