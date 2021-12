L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato sia in vista di gennaio ma, soprattutto, in vista della prossima stagione, dove si potrebbe attuare una piccola rivoluzione alla luce dei tanti giocatori in scadenza di contratto. Uno dei rinforzi potrebbe arrivare sugli esterni già a gennaio ma solo con giocatori ritenuti in uscita dai rispettivi club e per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi del ritorno di Alex Telles, già sondato la scorsa estate.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato ma, soprattutto, i granata vogliono blindare Tommaso Pobega, che tanto bene sta facendo in questa stagione.

Inter su Alex Telles

L'Inter è in cerca di rinforzi sulle fasce in vista delle prossime sessioni di mercato. I nerazzurri vorrebbero un innesto soprattutto sulla fascia sinistra, visto che Ivan Perisic è in scadenza di contratto e il rinnovo appare molto complicato dato che chiederebbe 5 milioni a stagione per prolungare, troppi non essendo più giovanissimo, trattandosi di un classe 1989.

Il club meneghino è a caccia di occasioni visto che l'investimento importante lo si vorrebbe fare su Filip Kostic il prossimo anno e per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Alex Telles, che a Milano ha già militato nell'annata 2015-2016, quando poi non fu riscattato dal Galatasaray. Il terzino brasiliano è finito ai margini del Manchester United, chiuso da Shaw.

Preso dal Porto un anno fa per 15 milioni di euro, c'erano grandi aspettative su di lui, ma il giocatore non sembra essersi ambientato e in questa stagione ha collezionato solamente quattro presenze in campionato e due in Champions League, con una rete all'attivo.

L'Inter sarebbe pronta a chiedere il classe 1992 con la formula del prestito con diritto di riscatto, magari cercando di fissarlo per giugno 2023, in modo da avere tempo per valutare l'investimento che, comunque, non sarebbe superiore ai 10 milioni di euro.

Il Torino vorrebbe acquistare Pobega

Anche il Torino, come l'Inter, è molto attivo ma in primis l'obiettivo è quello di confermare alcuni elementi in rosa. Su tutti si parla di Tommaso Pobega, attualmente in prestito secco ai granata e di proprietà del Milan. Non sarà semplice convincere i rossoneri a privarsene, ma il club di Urbano Cairo è pronto a provarci, tanto da dirsi disposto a un investimento molto importante, da 15 milioni di euro.

Una cifra notevole, ma Maldini vorrebbe approfittarne e, qualora dovesse decidere di cedere Pobega, è pronto a chiedere in cambio il cartellino di Gleison Bremer. Il Toro, dal suo canto, senza il rinnovo di contratto del centrale brasiliano, in scadenza a giugno 2023, potrebbe essere costretto ad accettare lo scambio.