La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. La società bianconera nelle ultime settimane è finita al centro della ribalta mediatica per il caso plusvalenza, che però riguarda anche altre società italiane. Una vicenda che però non condizionerà il mercato, almeno quello di gennaio. La stessa proprietà bianconera ha sottolineato di essere tranquilla sull'indagine e che ha collaborato e continuerà a collaborare con la Procura di Torino. Intanto la dirigenza è al lavoro per il mercato e a gennaio potrebbero esserci alcune cessioni importanti.

Si parla molto della possibile partenza di Aaron Ramsey e di quella di Dejan Kulusevski, che sarebbero seguiti da alcune società inglesi. A questi potrebbero aggiungersi anche Arthur Melo.

Il centrocampista brasiliano potrebbe approdare anche lui nel campionato inglese: a lanciare l'indiscrezione di mercato il giornalista sportivo Nicolò Schira. Sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato che Allegri non considera il brasiliano un giocatore importante per il progetto sportivo bianconero. Su Arthur Melo ci sarebbero due società inglesi, che però il giornalista sportivo non ha menzionato nel post sul noto social network.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus a gennaio

Arthur Melo non ha un ruolo importante nel progetto sportivo di Massimiliano Allegri: la Juventus è pronta a lasciarlo partire a gennaio. Due società inglesi lo stanno seguendo". Questo il post pubblicato da Nicolò Schira sul suo account Twitter. Il giornalista sportivo non ha menzionato le società interessate al giocatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ci hanno provato i suoi follower a valutare quali potrebbero essere. Gran parte degli utenti ha scritto Newcastle, recentemente acquistato da un fondo saudita e che quindi ha grande disponibilità economica. D'altronde Arthur Melo dovrebbe lasciare la Juventus almeno per 35 milioni di euro, anche perché è arrivato nell'estate 2020 alla Juventus nello scambio di mercato che ha portato Pjanic al Barcellona.

La valutazione di mercato registrata a bilancio del brasiliano è di 80 milioni di euro. Arthur Melo potrebbe essere ceduto in prestito così da rivalutare il suo cartellino.

Il possibile mercato della Juventus

Il centrocampista Arthur Melo è solo uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Anche Rabiot ha mercato, il Newcastle potrebbe decidere di acquistarlo. Per quanto riguarda Aaron Ramsey, si valuta una possibile rescissione consensuale. La Juventus sarebbe disposta a lasciarlo andare via gratis pur di risparmiare l'ingaggio da sette milioni di euro a stagione. Anche per il gallese ci sarebbe l'interesse di alcune società inglesi.