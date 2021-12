La Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa per il mercato di gennaio. Gli acquisti però potrebbero dipendere da alcune cessioni. La società bianconera ha diversi giocatori che non sarebbero considerati importanti per il progetto sportivo anche in considerazione dell'ingaggio che guadagnano. Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che hanno uno stipendio da circa 7 milioni di euro a stagione. A questi potrebbe aggiungersi anche Arthur Melo, che però la Juventus potrebbe decidere di cedere in prestito e non a titolo definitivo. D'altronde il brasiliano ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro ed attualmente non ci sarebbero società disposte ad investire tale somma per il centrocampista.

Per questo potrebbe essere ceduto fino a giugno con la speranza per la Juventus che dimostri di essere un giocatore importante come lo è stato al Barcellona prima del suo approdo in bianconero nell'estate 2020. Il recente cambio di agente sportivo (si è affidato come Bernardeschi a Federico Pastorello) potrebbe agevolare una sua partenza.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Arthur Melo potrebbe lasciare la Juventus in prestito a gennaio. Il brasiliano è considerato attualmente una riserva dal tecnico Massimiliano Allegri, che gli preferisce Locatelli, Bentancur e McKennie. Per questo un suo eventuale addio potrebbe permettergli di raccogliere più minutaggio e soprattutto ritrovare la forma ideale.

Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse di diverse società inglesi. L'eventuale addio di Ramsey e Arthur Melo potrebbe agevolare l'acquisto di uno o due centrocampisti. La società bianconera vorrebbe evitare di spendere somme importanti per il cartellino, a tal riguardo starebbe seguendo Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta per gennaio. Le problematiche riscontrate in questo inizio di stagione dal punto di vista realizzativo potrebbero infatti portare all'arrivo di un giocatore nel settore avanzato. Difficile sia Dusan Vlahovic, che la Fiorentina potrebbe cedere per circa 70 milioni di euro.

L'eventuale acquisto del 21enne potrebbe essere posticipato a giugno, quando avrà un prezzo di mercato minore essendo ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana. L'alternativa è Julian Alvarez, punta del River Plate che potrebbe lasciare per circa 20 milioni di euro la società argentina.