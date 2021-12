La Juventus, in questa stagione, sta avendo diverse problematiche nel gioco e nei risultati. Attualmente i bianconeri sono sesti in classifica, a -8 punti dal quarto posto e a -12 dal primo. Una distanza dovuta anche ai tanti investimenti in giovani di qualità che la società bianconera ha effettuato nelle ultime stagioni. La strategia di mercato attuale è quella di alleggerire il monte ingaggi, valorizzando i giovani. L'arrivo nel recente Calciomercato estivo di Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Moise Kean ne è la dimostrazione. La società bianconera, però, rimane attualmente la società italiana che più spende sul monte ingaggi.

Sono 174 milioni di euro l'investimento stagionale in stipendi per i bianconeri, diverso è il discorso riguardante le società europee. Ci sono, ad esempio, il Chelsea che paga stipendi per 186 milioni di euro a stagione e il Barcellona, addirittura, circa 470 milioni di euro. Sorprende, però, come in Italia la Juventus sia la prima nel monte ingaggi e nonostante questo sia sesta in classifica, preceduta da società come Milan e Atalanta che spendono meno di 100 milioni di euro a stagione.

I giocatori che più guadagnano alla Juventus: al primo posto De Ligt, poi Dybala

La Juventus paga ingaggi importanti ad alcuni giocatori della rosa. È De Ligt a guadagnare di più con i suoi 10 milioni di euro netti a stagione, che lordi diventano circa 13,5 milioni.

La società bianconera ha acquistato il difensore dall'Ajax usufruendo del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri. Paulo Dybala, invece, ha un ingaggio di 7,3 milioni netti ma incide maggiormente a lordo sul bilancio societario.

Pesano molto anche gli ingaggi di Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo. Il francese e il gallese guadagnano circa 7 milioni di euro netti a stagione, il loro costo lordo è di 10 milioni, più o meno quello di Arthur Melo. Per questo la società bianconera, considerando anche le prestazioni non ideali dei centrocampisti nelle ultime stagioni, potrebbe cederli già a gennaio.

Il mercato. della Juventus

La Juventus, nei prossimi mesi, cercherà di acquistare giovani di qualità che non pesino molto sul monte ingaggi. Prima, però, potrebbe cedere Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Per il gallese si valuta una rescissione consensuale con probabile approdo in una società inglese. Rabiot potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampista brasiliano, si valuta una cessione in prestito. Potrebbe essere scambiato con qualche giocatore che interessa alla società bianconera in quanto sarà difficile trovare società pronte ad investire circa 35 milioni di euro sul giocatore.