La Juventus è attesa da un mercato di gennaio importante sia per le cessioni che per gli acquisti. Potrebbero esserci almeno due partenze, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo: il gallese potrebbe rescindere il suo contratto ed approdare al Newcastle, società interessata all'ingaggio del centrocampista. Per il brasiliano si parla di una possibile cessione in prestito, difficile trovare società in grado di investire circa 35 milioni di euro per il suo cartellino.

Si lavora anche agli acquisti, ma come dichiarato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, non ci saranno investimenti importanti: si valutano prestiti o eventuali arrivi a prezzo vantaggioso, come nel caso di Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monechengladbach che va in scadenza di contratto a fine stagione.

Per giugno invece potrebbe esserci un acquisto importante: secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. Il giocatore della Lazio avrebbe recentemente avuto un diverbio con il tecnico Maurizio Sarri: il rapporto fra i due non sarebbe ideale, anche per questo il giocatore potrebbe fare una nuova esperienza professionale.

La sua valutazione di mercato è di circa 80 milioni di euro. Fra le società interessate ci sarebbero la Juventus, il Manchester United e il Real Madrid.

Il centrocampista Milinkovic Savic potrebbe approdare alla Juventus a giugno

La Juventus potrebbe acquistare a giugno il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic.

Anche il suo agente sportivo in una recente intervista aveva alluso a una possibile partenza del giocatore a fine stagione. Le ultime indiscrezioni che parlano di un diverbio fra Milinkovic Savic e Sarri potrebbero in qualche modo agevolare la partenza del centrocampista. Pare però obiettivamente difficile che essa possa concretizzarsi a gennaio, a fine stagione invece se dovesse arrivare al club di Lotito un'offerta da 80 milioni di euro potrebbe essere accettata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Fra le società interessate al suo acquisto ci sarebbe la Juventus, ma anche Manchester United e Real Madrid, che potrebbero garantire un ingaggio importante al giocatore.

Il mercato invernale della Juventus

La Juventus lavora per il futuro ma deve cercare di rinforzare la rosa anche per gennaio. I bianconeri devono recuperare punti alle prime quattro in campionato oltre a provare ad arrivare fino in fondo in Champions League.

Per questo potrebbe arrivare un rinforzo a centrocampo, ma anche uno nel settore avanzato. Piacciono Denis Zakaria, Gianluca Scamacca e Anthony Martial, proposito del francese è stato il suo agente sportivo a confermare una sua possibile partenza: il Manchester United potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto.