La Juventus è attesa da un mese di gennaio impegnativo. Non ci riferiamo solamente al calcio giocato ma anche al mercato. Si valutano le cessioni di diversi giocatori, fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. È stato lo stesso agente sportivo del centrocampista brasiliano Federico Pastorello a dichiarare in una recente intervista che Arthur potrebbe lasciare la società bianconera a gennaio perché vuole giocare titolare. Il centrocampista vuole la convocazione nella nazionale brasiliana anche in previsione mondiali a dicembre 2022.

Prima dell'infortunio e dell'intervento per la calcificazione ossea il centrocampista era parte integrante della nazionale brasiliana. L'eventuale partenza di alcuni giocatori a gennaio potrebbe portare la Juventus a rinforzare la rosa con un centrocampista ed una punta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe giocatori più fisici rispetto a quelli attuali.

Il tecnico Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di un centrocampista ed una punta più fisici a gennaio

La Juventus potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta a gennaio. Allegri avrebbe chiesto più fisicità considerando la qualità presente già nella rosa bianconera. Si parla infatti del possibile approdo in bianconero di Denis Zakaria, nazionale svizzero in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Monchengladbach.

Proprio per questo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso. Per quanto riguarda il settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic ma la punta della Fiorentina difficilmente lascerà la società toscana a gennaio. Potrebbe essere acquistato a giugno, considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2023. Piace molto anche Gianluca Scamacca, altro giocatore che oltre ad essere tecnico è anche molto fisico.

Il Sassuolo potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto per circa 28 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di un centrocampista e di una punta sarebbe agevolato dalle cessioni. Si valutano infatti le partenze non solo di Aaron Ramsey, Arthur Melo e Dejan Kulusevski ma anche quelle di Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur.

Il francese e l'uruguaiano però potrebbero partire in estate. Soprattutto Rabiot, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e in estate sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. Il centrocampista francese piace a diverse società inglesi. Per quanto riguarda invece Bentancur, ci sarebbero alcune società spagnole che potrebbero provare ad investire sul centrocampista uruguaiano.