La Juventus è al lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. La società bianconera deve migliorare centrocampo e settore avanzato, i settori che hanno più dimostrato problematiche in questo inizio di stagione. Manca qualità a centrocampo, ma anche un giocatore che sappia finalizzare le azioni. Per questo la società bianconera avrebbe individuato nel Paris Saint Germain due possibili rinforzi di gennaio. Si tratta di Georginio Wijnaldum e di Mauro Icardi, attualmente riserve nella società francese e che potrebbero fare una nuova esperienza professionale per giocare titolari.

L'olandese ha bisogno di raccogliere minutaggio anche in previsione mondiali in Qatar, senza giocare rischierebbe di non essere convocato per la massima competizione mondiale. L'argentino vuole rilanciarsi in un campionato dove si è affermato come uno dei migliori giocatori argentini.

La Juventus potrebbe acquistarli in prestito, anche se entrambi hanno un ingaggio importante. Le cose potrebbero cambiare se il Paris Saint Germain non dovesse chiedere costi per il prestito dei loro cartellini. Negli ultimi giorni l'agente sportivo e moglie di Mauro Icardi Wanda Nara sarebbe stata a Torino per incontrare il presidente della Juventus Andrea Agnelli proprio per parlare dell'eventuale approdo in prestito del giocatore nella società bianconera a gennaio.

Il centrocampista Wijnaldum e la punta Icardi potrebbero approdare alla Juve in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare in prestito dal Paris Saint Germain a gennaio il centrocampista Georginio Wijnaldum e la punta Mauro Icardi. Arrivato a parametro zero nel recente Calciomercato estivo, l'olandese non sta raccogliendo molto minutaggio.

Per questo potrebbe considerare una nuova esperienza professionale in una società che vuole migliorare la classifica in campionato e possibilmente superare alcuni turni in Champions League. Mauro Icardi andrebbe a rinforzare il settore avanzato e si integrerebbe con Alvaro Morata e Paulo Dybala.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni a gennaio. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere il suo contratto, lo svedese invece potrebbe essere ceduto per circa 40 milioni di euro. Infine per quanto riguarda il brasiliano si parla di una possibile cessione in prestito. Difficile trovare società che possono investire almeno 35 milioni di euro per il suo cartellino. Ci sarebbe l'interesse concreto di alcune società tedesche ed inglesi.