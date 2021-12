L'Inter ha cominciato a programmare le prossime sessioni di Calciomercato, sia per quanto riguarda quella di gennaio che quella di giugno. La prossima estate, infatti, non sono escluse partenze eccellenti, più che altro per avere un tesoretto da reinvestire sul mercato, a differenza di quanto successo lo scorso anno, quando le cessioni pesanti di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi sono servite soprattutto per sistemare i conti. Uno dei giocatori che non sembra sicuro di restare è Stefan De Vrij, a causa del contratto in scadenza a giugno 2023, e non mancano i top club interessati a lui.

Un'altra società che è attiva sul mercato, soprattutto in vista di gennaio, è il Torino, che vuole regalare un rinforzo in mezzo al campo a Juric e avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat.

De Vrij potrebbe lasciare l'Inter

In casa Inter si sta ragionando su quello che sarà il futuro di Stefan De Vrij. Il centrale olandese, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e al momento le trattative per il rinnovo sembrano ferme. Per questo motivo, se non dovessero esserci novità entro la fine della stagione i nerazzurri penseranno alla sua cessione per non rischiare di perderlo a parametro zero.

Alcuni top club europei sarebbero pronti ad accaparrarsi le sue prestazioni. Su di lui ci sono Tottenham e Barcellona, con Antonio Conte che lo riaccoglierebbe volentieri al suo servizio.

Servirà comunque una proposta importante per convincere i nerazzurri a privarsi di uno dei propri perni. Anche in quest'annata, infatti, il classe 1992 è un titolare inamovibile dello scacchiere tattico della squadra nerazzurra, visto che è perfetto come centrale di una difesa a tre, con quattordici presenze all'attivo in campionato e quattro in Champions League, in cui ha messo a segno una rete.

L'Inter è pronta a lasciare andare De Vrij solo per proposte dai 40 milioni di euro in su, in modo da avere poi un cospicuo tesoretto che, molto probabilmente, verrebbe investito in parte su Bremer (25 milioni).

Torino su Amrabat

Il Torino è pronto a regalare un rinforzo in mezzo al campo al proprio allenatore, Ivan Juric, per cercare di puntare a qualcosa in più di una salvezza tranquilla.

Il nome caldo sembra essere nuovamente quello di Sofyan Amrabat, sondato già la scorsa estate. Adesso la Fiorentina sembrerebbe più propensa a cederlo, non essendo nei piani del tecnico Italiano. Anzi, i granata potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica, uno tra Baselli e Mandragora, impostando l'operazione sulla base di uno scambio alla pari, in modo da sfoltire anche la rosa. In questo modo, poi, i viola avrebbero un calciatore più congeniale al modo di giocare del proprio allenatore.