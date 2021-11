La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato di gennaio. La società bianconera starebbe lavorando a rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato, che però potrebbero concretizzarsi nel caso in cui dovesse partire qualche giocatore. I principali indiziati a lasciare Torino sono i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, dai quali la Juventus potrebbe ricavare un totale di 30 milioni di euro oltre ad un risparmio importante sul monte ingaggi. Sono infatti due dei giocatori che più guadagnano nella società bianconera con sette milioni di euro netti a stagione.

Altro nome che potrebbe lasciare Torino è quello di Weston McKennie, anche se le ultime prestazioni fornite dal centrocampista americano potrebbero aver cambiato la sua situazione. Il classe 1998 è stato probabilmente uno dei migliori in campo dei bianconeri nelle ultime partite e non è un caso che Allegri lo sta schierando titolare insieme a Locatelli. Le prestazioni dell'americano non sono passate inosservate a tal punto che il Tottenham sarebbe pronto a presentare un'offerta importante alla Juventus per il centrocampista. Sarebbe il tecnico Antonio Conte a volere l'acquisto dell'americano.

Il tecnico Conte vorrebbe al Tottenham il centrocampista McKennie

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, il Tottenham potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per l'acquisto di Weston McKennie.

Si parla di circa 20 milioni di euro, somma importante che però è inferiore rispetto a quello speso dalla Juventus nell'acquisto dell'americano nell'estate 2020 fra prestito e riscatto del cartellino. La società bianconera ha investito circa 30 milioni di euro. Difficile quindi pensare che possa lasciar partire il giocatore per quella somma, a meno che arrivi un'offerta vicina ai 40 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un interesse concreto del West Ham per l'americano.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato pubblicate dai giornali sportivi inglesi non trovano particolari conferme fra quelli italiani. In questo momento il centrocampista è molto importante per Massimiliano Allegri ed è un titolare.

Anche contro la Fiorentina ha dimostrato tutte le sue qualità, garantendo equilibrio e inserimenti nel settore avanzato. La Juventus difficilmente lo cederà a gennaio e potrebbe invece avallare le partenze di Rabiot e Ramsey. Per quanto riguarda invece gli investimenti, si valuta un rinforzo di esperienza a centrocampo. Il preferito sembra essere Axel Witsel del Borussia Dortmund. Per quanto riguarda invece il settore avanzato il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.