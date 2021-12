La Juventus è al lavoro per alleggerire la rosa a gennaio. La società bianconera potrebbe lasciar partire diversi giocatori, fra questi Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Il centrocampista gallese potrebbe rescindere il suo contratto a approdare in una società inglese, la partenza dello svedese potrebbe garantire circa 40 milioni di euro. Si valuta la cessione anche di Arthur Melo, che non è riuscito ad incidere in questo inizio di stagione. Il brasiliano potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio ma anche essere inserito in uno scambio di mercato.

A tal riguardo si parla di un interesse concreto della Lazio per il centrocampista. Arthur Melo sarebbe il giocatore ideale per il tecnico Maurizio Sarri. Per questo la società per supportare il lavoro del tecnico toscano starebbe valutando uno scambio di mercato che porterebbe Arthur Melo alla Lazio e il centrocampista Luis Alberto e il difensore Luiz Felipe alla Juventus. Lo spagnolo piace a Massimiliano Allegri e sarebbe considerato il giocatore ideale per migliorare la qualità del gioco bianconero. Il brasiliano arriverebbe in anticipo rispetto al mercato estivo: Felipe va in scadenza di contratto a fine stagione e potrebbe lasciare a parametro zero la Lazio.

Possibile scambio di mercato: Luis Alberto e Luiz Felipe alla Juventus, Arthur Melo alla Lazio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juventus e Lazio potrebbero effettuare uno scambio di mercato a gennaio. Arthur Melo approderebbe da Sarri, Luis Alberto e Luiz Felipe invece andrebbero a rinforzare la rosa bianconera. Uno scambio di mercato che accontenterebbe non solo i due tecnici ma anche le società.

Arthur Melo è valutato circa 60 milioni di euro, ovvero la somma dei cartellini dello spagnolo e del brasiliano. Si definirebbe quindi uno scambio di mercato alla pari per le due società. La Juventus però potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. Si valutano diversi nomi, il preferito rimane Dusan Vlahovic, piacciono anche Alvarez e Scamacca.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il settore avanzato a gennaio. Difficile arrivare a Vlahovic, si valuta l'acquisto di Julian Alvarez del River Plate, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro. Piace anche Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni di euro. L'eventuale acquisto di una punta sarebbe agevolato da diverse cessioni. Oltre Arthur Melo potrebbe partire Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Per il gallese si parla di rescissione consensuale e possibile approdo all'Everton. Lo svedese piace a diverse società inglesi.