La Juventus è al lavoro in queste settimane per rinforzare una rosa che deve essere migliorata in qualità. Il sesto posto in campionato e soprattutto la distanza di otto punti dal quarto posto potrebbe portare all'arrivo di due giocati importanti a centrocampo e nel settore avanzato. Difficile pensare a investimenti pesanti sul piano del cartellino, la società bianconera potrebbe cercare dei prestiti con diritto di riscatto a fine stagione.

Ne ha parlato di recente anche il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, il quale nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb ha affermato che la Juventus non investirà a gennaio sui cartellini di Dusan Vlahovic o di Gianluca Scamacca.

Sia la Fiorentina che il Sassuolo non vorrebbero cederli a gennaio e li valutano somme importanti. Il primo ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro, l'italiano di circa 30 milioni di euro.

Per questo, secondo Bucchioni, la Juventus starebbe lavorando all'acquisto della punta del Paris Saint Germain Mauro Icardi. Ci sarebbe stato un incontro fra la società bianconera e l'agente sportivo e moglie del giocatore Wanda Nara per discutere di un suo eventuale approdo in prestito con diritto di riscatto a gennaio nella società bianconera.

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto della punta Icardi e del centrocampista Wijnaldum

"La Juve sta trattando Mauro Icardi con il Paris Saint Germain un prestito fino a giugno con diritto di riscatto.

Con i francesi la trattativa potrebbe essere doppia, piace anche Wijnaldum. La società bianconera ha messo sul piatto anche in questo caso un prestito con diritto di riscatto a fine stagione", sono queste le dichiarazioni di Enzo Bucchioni in riferimento ai possibili acquisti della Juventus a gennaio.

Trattative che però non dovrebbero concretizzarsi a inizio mercato, perché molto dipenderà anche dalle cessioni che la società bianconera riuscirà ad effettuare.

Fra i principali indiziati a lasciare la Juventus ci sarebbe Aaron Ramsey, che i bianconeri avrebbero offerto a diverse società. Secondo Bucchioni la Juventus sarebbe disposta a concedere anche una liquidazione al gallese. Potrebbe partire per un'offerta di almeno 25 milioni di euro anche Weston McKennie.

Il resto del mercato della Juventus

L'alternativa a Icardi potrebbe essere Cavani, che vorrebbe lasciare il Manchester United per giocare titolare. Piace anche Anthony Martial, che la società inglese valuta almeno 35 milioni di euro.

Per giugno invece uno dei giocatori seguiti per il centrocampo dalla Juventus sarebbe Ryan Gravenberch, in scadenza di contratto con l'Ajax a giugno 2023. Potrebbe lasciare a prezzo agevolato la società olandese a giugno, quando sarà a un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale.