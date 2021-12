La Juventus potrebbe rinforzare la rosa in maniera decisa a gennaio. La società bianconera starebbe lavorando non solo alle cessioni ma anche all'acquisto di giocatori di qualità che possano incrementare il livello tecnico, in particolar modo di centrocampo e settore avanzato. Si parla soprattutto di acquisti per migliorare l'impostazione di gioco, fra i giocatori seguiti per il centrocampo spiccano i nomi di Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Nelle ultime ore però, si sarebbe aggiunto un altro nome fra i graditi della società bianconera.

Si tratta di quello di Georgino Wijnaldum, centrocampista del Paris Saint Germain arrivato nel recente Calciomercato estivo a parametro zero dal Liverpool. L'olandese non è considerato un titolare dal tecnico Mauricio Pochettino, che gli preferisce in molte partite Gueye e Verratti. Per questo potrebbe concretizzarsi una sua cessione anche perché a dicembre 2022 l'Olanda sarà impegnata ai mondiali e senza titolarità Wijnaldum potrebbe perdere il posto. A parlare del possibile arrivo del centrocampista alla Juventus è stato il giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che ha sottolineato come Wijnaldum sarebbe il giocatore ideale per i bianconeri.

La Juve potrebbe acquistare in prestito Wijnaldum a gennaio

Su Wijnaldum c'è l'interesse della Juventus, il centrocampista è il giocatore perfetto che serve ai bianconeri". Queste le dichiarazioni di Bucchioni in merito al possibile arrivo nella società bianconera di Georgino Wijnaldum, riserva nel Paris Saint Germain. La società francese potrebbe decidere di cederlo in prestito fino a fine stagione, modalità di trasferimento che potrebbe interessare alla Juventus.

Il problema principale potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio dell'olandese, che guadagna circa 9 milioni di euro a stagione. Ad agevolare il suo arrivo però potrebbe essere la cessione di Ramsey, per il quale si parla di una possibile rescissione contrattuale e approdo all'Everton. Su Wijnaldum ci sarebbe l'interesse concreto anche dell'Inter: a proposito dei nerazzurri, si starebbe lavorando all'acquisto di una punta nel caso in cui dovesse partire Alexis Sanchez.

Piace il giocatore del River Plate Julian Alvarez.

Il giornalista Bucchioni ha parlato anche del possibile scambio fra Pavard e Arthur Melo

Il giornalista sportivo Bucchioni ha parlato anche delle indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Germania in merito al possibile scambio di mercato fra Bayern Monaco e Juventus riguardante il terzino Benjamin Pavard e il centrocampista Arthur Melo. Notizia che però come dichiarato dal giornalista ha avuto poche conferme fra i giornali sportivi. Anche perché la Juventus in questo momento ha diversi terzini destri, in attesa del recupero dall'infortunio muscolare di Danilo, che dovrebbe rientrare a gennaio.