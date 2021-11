La Juventus contro il Chelsea ha disputato una partita deludente. Un 4-0 che è arrivato dopo un primo tempo discreto e un secondo in cui i bianconeri hanno subito le azioni offensive degli inglesi. L'atteggiamento è stato evidentemente rinunciatario, non solo per la forza del Chelsea ma anche per il modo in cui Allegri ha deciso di giocare in maniera attendista agevolando le ripartenze. Morata e Chiesa però non sono riusciti ad incidere come ci aspettava, nonostante questo il nazionale italiano rimane uno dei giocatori graditi proprio dalla società inglese come possibile rinforzo per la prossima stagione.

A dichiararlo Enzo Bucchioni, secondo il quale gli inglesi potrebbero presentare un'offerta importante alla Juventus per Chiesa durante il mercato estivo. Si parla di circa 84 milioni di euro. Secondo Bucchioni potrebbero partire anche Rabiot, Kulusevski, Arthur Melo e Ramsey. Tutte cessioni che potrebbero agevolare l'arrivo di Dusan Vlahovic, che è considerato il rinforzo ideale dalla società bianconera per il settore avanzato. Lo stesso Bucchioni ha aggiunto che la Juventus avrà come somma da investire sul mercato per la prossima stagione circa 85 milioni di euro. In aggiunta ai ricavi che potrebbero arrivare dalle cessioni, la Juventus potrebbe acquistare Pogba e Vlahovic.

Il Chelsea potrebbe acquistare Chiesa nel mercato estivo

"Si, è partita un’offerta da 84 milioni per Federico Chiesa. Evidentemente l’averlo visto giocare due volte da vicino ha tolto gli ultimi dubbi e Tuchel ha dato il placet alla trattativa di mercato". Queste le dichiarazioni di Bucchioni in riferimento ad una possibile offerta del Chelsea per il centrocampista della Juventus Federico Chiesa.

La società inglese sarebbe pronta a spendere 84 milioni di euro per il cartellino del nazionale italiano, che non sta riuscendo ad adattarsi all'idea di gioco del tecnico Massimiliano Allegri. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Per recuperare risorse è già stato in pratica deciso di vendere Rabiot, Kulusevski e Arthur e di riprovare a convincere Ramsey a lasciare Torino".

La Juventus potrebbe acquistare Vlahovic

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha poi aggiunto che la somma che la Juventus potrebbe utilizzare per il mercato è di circa 85 milioni di euro, che si andrebbe ad aggiungere all'eventuale bottino proveniente dalle cessioni. Si cerca un rinforzo nel settore avanzato. Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic anche se secondo il giornalista sportivo sembra difficile possa arrivare già a gennaio. La Juventus starebbe valutando anche l'ingaggio di giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Si tratta dei centrocampista Denis Zakaria e Boubacar Kamara.