La Juventus è al lavoro per cercare di migliorare una rosa che ha dimostrato problematiche evidenti in questo inizio stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'arrivo di un centrocampista e di una punta. Investimenti che sarebbero agevolati da alcune cessioni importanti. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo. Per quanto riguarda gli acquisti sono diversi i nomi avvicinati alla Juventus. Piace Denis Zakaria per il centrocampo, si valutano invece Mauro Icardi e Gianluca Scamacca come rinforzi per il settore avanzato a gennaio.

Nelle ultime ore però la Juventus starebbe lavorando a un altro possibile arrivo come punta. Secondo la stampa spagnola la società bianconera potrebbe puntare sul giocatore del Bayer Leverkusen Patrick Schick. Protagonista di un grande Europeo con la nazionale della Repubblica Ceca, ha giocato nel campionato italiano qualche stagione fa con Sampdoria e Roma. Poi era stato ceduto nell'estate 2019 in prestito al Lipsia. Dal 2020 si è trasferito al Bayern Leverkusen, in questa stagione ha segnato fino a ora 16 gol fornendo tre assist decisivi ai suoi compagni in 13 partite di campionato.

Il giocatore del Bayer Leverkusen Schick potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus è una delle società interessate a Patrik Schick, protagonista di un grande inizio di stagione nel Bayer Leverkusen: 16 gol in 13 partite nella squadra tedesca dimostrano come l'ex Sampdoria e Roma sia migliorato molto nelle ultime stagioni.

Il centravanti è seguito da diverse società, fra queste anche dal Manchester City. La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. Prezzo importante ma evidentemente minore rispetto a quello che servirebbe per acquistare Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina sarebbe il preferito dalla Juventus come rinforzo per il settore avanzato, ma la società toscana difficilmente lo cederà in questo mercato invernale.

La Juventus però ha bisogno di una punta a gennaio e Schick potrebbe rappresentare il giocatore ideale, soprattutto se il Bayer Leverkusen decidesse di cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Il resto del mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli riguardanti il possibile approdo di Schick alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Pare obiettivamente difficile che la società bianconera possa investire una somma importante per il giocatore del Bayer Leverkusen.

Potrebbe invece arrivare Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto a circa 28 milioni di euro.