La Juventus è attesa da un mercato di gennaio molto impegnativo. La società bianconera potrebbe cedere quei giocatori che non sarebbero considerati importanti per il presente e per il futuro e che pesano molto sul monte ingaggi. Fra questi spiccano i nomi di Aaron Ramsey e Arthur Melo: il gallese potrebbe rescindere il contratto e il brasiliano essere ceduto in prestito. Partenze importanti potrebbero concretizzarsi anche nel Calciomercato estivo, sopratutto dopo le dichiarazioni di Mino Raiola. L'agente sportivo fra gli altri di Matthijs de Ligt ha sottolineato che il difensore bianconero sarebbe pronto per il grande passo.

Parole che lasciano intendere una sua possibile cessione a giugno, con la Juventus che potrebbe incassare una somma rilevante anche se perderebbe un giocatore molto importante. Nelle ultime partite l'olandese sta dimostrando di essere non solo affidabile dal punto di vista difensivo ma un vero e proprio riferimento. Per questo sarebbe una partenza poco gradita dai tifosi. La Juventus dalla sua cessione potrebbe ricavare circa 100 milioni di euro. Ad aiutare la società bianconera nel trovare un sostituto di de Ligt potrebbe essere proprio il suo agente sportivo, che fra i suoi assistiti ha giocatori che potrebbero interessare. Fra questi spiccano Alessio Romagnoli del Milan e Stefan de Vrij dell'Inter.

I difensori Romagnoli e de Vrij potrebbero sostituire de Ligt a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di Matthijs de Ligt nel calciomercato estivo la Juventus potrebbe acquistare uno fra Alessio Romagnoli e Stefan de Vrij. L'agente sportivo dell'olandese fra i suoi assistiti ha anche il difensore rossonero e quello nerazzurro e potrebbe agevolare l'approdo di uno dei due a Torino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Romagnoli arriverebbe a parametro zero avendo il contratto in scadenza a giugno 2022. L'olandese invece va in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2023, la sua valutazione di mercato è di circa 60 milioni di euro ma il prezzo potrebbe diminuire nei prossimi mesi. L'Inter prederebbe cederlo eventualmente ad un'altra società, possibilmente all'estero, come è successo già con Hakimi e Lukaku nel recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta altri giocatori assistiti da Mino Raiola. Fra questi spiccano anche il terzino Wijndal, che potrebbe sostituire Alex Sandro. Per il centrocampo piace Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Potrebbe essere molto utile un altro giocatore gestito da Raiola, ovvero Erling Haaland. Il norvegese però difficilmente arriverà in bianconero per il prezzo del suo cartellino. La Juventus a giugno potrebbe investire invece su Dusan Vlahovic, l'alternativa sarebbe Gianluca Scamacca.