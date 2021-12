La vittoria contro il Bologna ha dimostrato l'importanza di Matthijs De Ligt nella Juventus. Il difensore da gran parte degli addetti ai lavori è stato considerato il migliore in campo. Ha giocato soprattutto da marcatore, contrastando le offensive di un giocatore di qualità come Arnautovic. Nel dopo partita è stato intervistato dall'emittente televisiva JTV. Ha parlato non solo dell'importanza di avere la mentalità giusta per vincere le partite e che in questo modo i bianconeri possono migliorare anche nei risultati dopo un inizio di stagione deludente.

De Ligt ha voluto sottolineare anche della differenza nel giocare con Giorgio Chiellini o Leonardo Bonucci. Contro il Bologna è stato il classe 1987 a giocare insieme al difensore olandese. A tal riguardo De Ligt ha sottolineato che Bonucci è il regista difensivo e proprio per questo quando gioca con lui è più marcatore. Diverso è quando è Chiellini il titolare, in tal caso De Ligt ha il compito anche di impostare dalla difesa.

Il difensore De Ligt ha parlato della differenza di giocare con Chiellini e Bonucci

"Con Chiellini io faccio più il regista difensivo e difendo in avanti, mentre accanto a Bonucci facendo lui i lanci, io faccio il marcatore puro. Mi trovo bene in entrambe le situazioni perché interpreto entrambi i tipi di difensore".

Queste le dichiarazioni di De Ligt nel dopo partita di Bologna-Juventus. Il difensore è stato uno dei migliori in campo nel match del Dall'Ara dando un grande contributo in difesa. Una prestazione importante che conferma l'importanza dell'olandese per la Juventus. Contro gli emiliani ha giocato insieme a Bonucci, di conseguenza è stato più marcatore rispetto a quando è il titolare insieme a Chiellini.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

De Ligt ha parlato anche dell'importanza della mentalità nel vincere le partite. Ha aggiunto: "Noi abbiamo bene soprattutto in difesa ma avremmo dovuto segnare di più e dobbiamo migliorare in questo".

Il mercato della Juventus

La prestazione di De Ligt è stata sottolineata anche da tanti tifosi della Juventus, che sperano in una permanenza del difensore anche in futuro.

Le recenti dichiarazioni di Mino Raiola però confermano la possibilità di un addio dell'olandese alla società bianconera a giugno. L'agente sportivo del difensore ha recentemente dichiarato che De Ligt è pronto per un nuovo passo nella sua carriera professionale. A tal riguardo si parla di un interesse concreto del Chelsea, che potrebbe perdere a parametro zero a giugno Christensen e Rudiger. La Juventus potrebbe cederlo ma difficilmente per meno di 100 milioni di euro. La sua permanenza in bianconero dipenderà anche dalla stagione che disputerà la Juventus in Champions League e nel campionato italiano.