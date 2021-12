Uno dei trasferimenti principali del recente Calciomercato estivo è stato quello che ha portato Cristiano Ronaldo dalla Juventus al Manchester United, una cessione concretizzatasi negli ultimi giorni di mercato, a fine agosto.

Il portoghese non è stato l'unico acquisto importante del Manchester United. Sono arrivati infatti anche il difensore Raphael Varane e il centrocampista Jadon Sancho. Investimenti che però, fino ad adesso, non si stanno rivelando sufficienti per la classifica degli inglesi. Il Manchester United è attualmente sesto in classifica a -17 punti dal Manchester City anche se con due partite in meno delle squadre che lo precedono.

Il recente arrivo in panchina di Ralf Rangnick al posto di Solskjaer sembra aver migliorato le prestazioni degli inglesi, ma sarà difficile recuperare punti alle prime in classifica nel campionato inglese.

Secondo la stampa spagnola Cristiano Ronaldo si sarebbe pentito di aver deciso di approdare al Manchester United nel recente calciomercato estivo.

Cristiano Ronaldo sarebbe pentito dell'approdo allo United

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato arrivate dalla Spagna Cristiano Ronaldo non sarebbe soddisfatto della decisione di trasferirsi al Manchester United nel recente calciomercato estivo. Il portoghese avrebbe potuto accettare l'offerta del City ma alla fine ha voluto accettare l'offerta della società che lo aveva lanciato nel calcio che conta.

I risultati raccolti in questo inizio di stagione dallo United però avrebbero incrementato il disappunto in CR7.

Gli inglesi giocheranno gli ottavi di finale di Champions League ma in campionato sono attualmente a 17 punti di distacco dal Manchester City, anche se devono recuperare due partite. Lo United rischia di non qualificarsi alla prossima edizione della Champions League anche perché sono diverse le squadre che si giocano i quattro posti per la massima competizione europea: Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, West Ham, Leicester e Tottenham.

Il futuro professionale di Cristiano Ronaldo

Il giocatore del Manchester United Cristiano Ronaldo ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2023. Se però la società inglese non dovesse qualificarsi per la Champions League la prossima stagione il portoghese potrebbe considerare anche una partenza anticipata di un anno. Non sarà comunque semplice trovare una società pronta ad acquistarlo e a pagargli un ingaggio importante.